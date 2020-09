Mayor fabricante de chips de China cae por restricciones de EEUU

(Bloomberg) -- Semiconductor Manufacturing International Corp. retrocedió a un mínimo de cuatro meses en Hong Kong después de que Estados Unidos impusiera restricciones de exportación al mayor fabricante de chips de China.

Las acciones cayeron 3,9% el lunes, lo que se sumó a su pérdida de 25% para el mes. También cotiza en Shanghái y la acción de SMIC allí cayó 7% al nivel más bajo desde su debut en julio. Las empresas estadounidenses ahora deben solicitar una licencia para exportar ciertos productos al fabricante de chips, dijo el Departamento de Comercio en una carta del 25 de septiembre, revisada por Bloomberg News. SMIC y sus subsidiarias presentan “un riesgo inaceptable de desvío hacia un uso final militar”, escribió la Oficina de Industria y Seguridad del departamento.

EE.UU. por poco incluyó a SMIC en la llamada lista de entidades, lo que significa que las restricciones aún no son tan severas como aquellas impuestas a Huawei Technologies Co., de China. No obstante, el fallo contra el fabricante de chips marca una nueva escalada en la tensión entre los dos países más poderosos del mundo que ya ha afectado a otras tecnológicas chinas, como ByteDance Ltd. y Tencent Holdings Ltd.

“La restricción, una vez implementada, perjudicará gravemente las capacidades de fabricación actuales y futuras de SMIC, y la confianza del cliente”, escribieron en una nota analistas de Bernstein dirigidos por Mark Li. “Sin un suministro y un servicio constantes de EE.UU., el rendimiento y la calidad de la capacidad de SMIC se degradarán, en tan solo unos pocos meses, para los nodos más avanzados”.

SMIC no ha recibido un aviso oficial de las sanciones, no tiene relación con las Fuerzas Armadas chinas y no fabrica bienes para ningún usuario final o uso militar, dijo la compañía con sede en Shanghái en un comunicado enviado por correo electrónico durante el fin de semana. Al comentar sobre las acciones contra SMIC, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en una sesión informativa el lunes que Pekín “continuará tomando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

El fallo para SMIC fue un compromiso entre los Departamentos de Defensa y Comercio y moderados en la Administración Trump, según una persona familiarizada con las negociaciones. Supuestamente, EE.UU. dijo que estaba considerando una lista negra más severa sobre SMIC, similar a aquellas impuestas a Huawei, que afectaría las exportaciones de un conjunto más amplio de empresas.

“Si SMIC no está incluida en la lista de entidades, esto podría ser simplemente la confirmación del cambio de reglas anunciado el 27 de abril para ‘usuarios finales civiles’ en países hostiles a EE.UU.”, escribió en una nota Edison Lee, analista de Jefferies. “En lugar de una prohibición general, EE. UU. considerará con discreción lo que las empresas estadounidenses pueden vender a SMIC”. La correduría había estimado previamente que hasta 50% del equipo de SMIC es de EE.UU.

El Departamento de Comercio de EE.UU. podría publicar una declaración formal que incluya detalles de la restricción el lunes, dijo Citigroup. Habrá un período de comentarios de 30 días antes de que entre en vigencia el fallo, y se espera que las empresas de equipos de semiconductores y los grupos de la industria rechacen las restricciones, escribieron analistas en una nota, entre ellos Atif Malik.

A pesar de que las acciones de SMIC han caído más de la mitad desde el máximo histórico establecido en julio, algunos inversionistas recomiendan cautela porque las medidas de EE.UU. podrían desviar sus esfuerzos. SMIC sigue al alza 50% para el año, superando la ganancia de 30% en TSMC, pero los ingresos de la empresa con sede en Shanghái y las ganancias ascienden a aproximadamente 10% y 3%, respectivamente, en comparación a su rival taiwanés. Para el trimestre actual, el investigador de la industria TrendForce estima que TSMC controla 54% del mercado de fundición, frente al 4,5% de participación de mercado de SMIC.

“Las valoraciones de SMIC han alcanzado niveles relativamente razonables tras la reciente caída, pero las perspectivas a largo plazo no están claras. Si EE.UU. impone restricciones a la empresa, especialmente en algunos equipos clave que solo se pueden suministrar allí, habrá un impacto muy grande en la empresa”, dijo Qi He, administrador de fondos de Huatai-Pinebridge Fund Management Co. “Principalmente adoptaremos un enfoque de esperar y ver, hasta que haya una solución a la situación de EE.UU.”

