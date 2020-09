Mauritania.- Prohíben al expresidente mauritano Uld Abdelaziz salir de Nuakchot mientras es investigado

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Mauritania Mohamed Uld Abdelaziz no podrá abandonar Nuakchot, la capital, mientras esté en curso la investigación en su contra en virtud de la orden emitida el viernes pasado por el fiscal de la república de Nuakchot Oeste.



Abdelaziz fue detenido a mediados de agosto tras acudir a declarar ante la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y puesto en libertad condicional una semana después. El expresidente está siendo investigado por una comisión parlamentaria por los delitos económicos que presuntamente se habrían cometido en los diez años que estuvo al frente del país.



La decisión ha sorprendido a los abogados del antiguo mandatario, ya que hasta ahora este podía desplazarse hasta su localidad natal, Bin Chaab, situada a 160 kilómetros de la capital, según informa la emisora RFI.



"Estamos realmente sorprendidos por esta decisión que priva al expresidente de su derecho a circular, de la libertad de circular, de su libertad de movimiento", ha comentado uno de sus abogados, Takiulá Eidda, que considera que también "viola un poco su derecho a la presunción de inocencia".



Este domingo el antiguo mandatario compareció una vez más ante la comisión de investigación y tuvo que enfrentarse a varios testigos, entre ellos los antiguos primeros ministros Yahya Uld Hademin y Mohamed Salem Uld Bechir, según informa el diario 'Al Akhbar'.



Como en ocasiones anteriores, Abdelaziz guardó silencio. "Goza de inmunidad presidencial en virtud de la Constitución y por tanto no tiene por qué responder a las preguntas de los investigadores", ha defendido su abogado. "Solo debe responder ante el Tribunal Supremo", ha añadido.



La comisión de investigación fue creada el pasado 30 de enero por el Parlamento y su objetivo es investigar las concesiones de contratos públicos y potenciales malversaciones entre otros en el sector petrolero. Aunque no podrá emitir condenas, sí podrá recomendar la apertura de procedimientos judiciales. El exmandatario se negó el pasado julio a comparecer ante la misma.



Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 --un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición--, abandonó el cargo el año pasado. Le sucedió en el cargo su 'delfín' designado, Mohamed Uld Ghazuani, quien desde entonces se ha distanciado de él.