Maduro anuncia "ley antibloqueo" para la "remontada económica" de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo que presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una "ley antibloqueo" que le ayude a revertir los efectos de las sanciones económicas de Estados Unidos y promueva la "remontada económica del país caribeño".

"Hemos ideado, redactado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos, esta semana, el martes, se la vamos a entregar a la ANC para que le dé la urgencia reglamentaria y la aprobemos", dijo Maduro durante una jornada de trabajo transmitida por la televisión pública VTV.

La ANC es un cuerpo compuesto por más que 500 miembros, todos afectos al chavismo, y que fue instalada en agosto de 2017 con la misión principal de redactar una nueva Constitución, un extremo sobre el cual no se conocen avances.

Pero en la práctica, el órgano, que no reconocen la oposición ni buena parte de la comunidad internacional, ha asumido las labores legislativas del Parlamento y promulgado leyes.

UNA IDEA DEL EJECUTIVO

Aunque Maduro no ofreció hoy detalles del contenido de la herramienta legal que presentará a la ANC, sí dejó en claro que la idea proviene del Ejecutivo y que la vicepresidenta del país y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, es corredactora de la ley.

El mandatario también dijo que la ley contó con la "asesoría internacional de expertos en la materia", aunque tampoco ofreció detalles al respecto.

"Venezuela tiene que blindarse de manera urgente contra tantos ataques y emprender una remontada económica, financiera, social", agregó el mandatario, antes de estimar que la ley pueda comenzar a entregar resultados en el último trimestre de este año.

"Vamos a tener un buen último trimestre, así se los aseguro", apuntó.

VENEZUELA, SUMIDA EN SU PEOR CRISIS

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa desde hace más de un lustro por la mayor crisis de su historia moderna, con alta inflación y escasez cíclica de productos básicos y hasta gasolina, pese a la capacidad instalada en las refinerías del país.

El Gobierno de Nicolás Maduro suele responsabilizar por la crisis a las sanciones económicas de Estados Unidos, que, señala, le impiden acceder a financiación, comprar materias o equipos en el mercado internacional y bloquean pagos a proveedores.

Pero la oposición venezolana traslada al propio Maduro y a sus colaboradores por la culpa de la crisis, al tiempo que señala que solo un cambio de Gobierno permitirá superar los problemas de la economía.