Los "domingos maravillosos" de David Bisbal

David Bisbal está viviendo un inicio de otoño de lo más envidiable. Y es que, apurando los últimos días de calor del año, el cantante está disfrutando en familia de su Almería natal, antes de poner rumbo a Madrid no sólo para retomar sus compromisos profesionales sino también para dar la bienvenida a su segundo hijo en común con Rosanna Zanetti, una niña a la que quedan pocos días para venir al mundo.



El triunfito ha aprovechado estos días de descanso en su tierra, entre otras cosas, para realizar uno de sus deportes favoritos, el submarinismo. Siempre que tiene ocasión, Bisbal se desplaza a su adorado Mediterráneo para zambullirse bajo el mar, hobby que ha enseñado a Rosanna, a la que también hemos visto este verano presumiendo de barriguita cual sirena con aletas bajo el agua.



Además, y tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram, ha habido tiempo para todo, y además de bucear el artista ha aprovechado el fin de semana para dar un tranquilo paseo por la playa con sus dos hijos. Todo un padrazo, el almeriense está completamente volcado en Ella - fruto de su relación con Elena Tablada, que ya tiene 10 años - y Matteo, de año y medio, al que llevó en un cómoda mochila portabebés. "Domingos maravillosos", un título que no puede definir mejor la preciosa estampa familiar protagonizada por Bisbal y sus pequeños.



Esta haya sido, probablemente, la última escapada del cantante de "Si tú la quieres" a Almería, puesto que como Bisbal y Rosanna - que no aparece en la*preciosa fotografía familiar compartida por el cantante - han confesado recientemente, están "contando los días" para dar la bienvenida a su segunda hija, una niña de la que la enamorada pareja todavía no ha desvelado el nombre.