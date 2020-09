Latinoamérica.- El XXXV FIT trasciende sus límites con una programación que integra 26 espectáculos en seis espacios de la ciudad

13/09/2019 Imagen del FIT POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ



Este lunes se ha presentado en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) la XXXV edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), de la mano de sus directores, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun; y la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla. Este año, la programación incorpora un total de 26 espectáculos que se desarrollarán en seis espacios diferentes de la ciudad.



Tras los meses de confinamiento e incertidumbre que ha dibujado la pandemia de Covid-19, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, uno de los eventos escénicos más veteranos del panorama nacional, resurge asumiendo la necesidad de retomar la actividad, de abrir los teatros y los espacios escénicos, según destaca la organización en una nota.



Mantiene con esta determinación su programación presencial, combinada con propuestas semipresenciales o virtuales, ofreciendo con valentía un programa de primer nivel, con el compromiso de preservar la salud de la cultura como bien de interés general y material sensible, y aplicando la normativa de seguridad sanitaria que garantiza también la salud de su audiencia y de los artistas convocados.



Por otra parte, en este complicado contexto mundial, plantea una XXXV edición como un punto de inflexión en su trayectoria evolutiva, un renacimiento que lo lleva a repensar las dinámicas y temáticas escénicas en relación con el contexto en el que se desarrollan, sin olvidar el legado y el recorrido transitado en estos 35 años de historia.



Así como para las artes vivas es imposible obviar su entorno, será éste un FIT que manifiesta la necesidad de reflexionar sobre la contemporaneidad. Desde las obras del programa, desde las ponencias, desde los encuentros presenciales, virtuales o en formato podcast, se hace necesario repensar el hecho escénico, sus nuevos lenguajes y su relación con el mundo, tal y como transmite el cartel de la presente edición, obra del artista gráfico gaditano, Loren Roldán.



Como novedad este FIT toma el ECCO como sede neurálgica y espacio para esos encuentros, conversaciones, talleres y laboratorios. Es uno de los seis espacios que el Festival empleará para desplegarse por la ciudad, junto con el Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de la Tía Norica, la Sala Central Lechera, el Baluarte de la Candelaria y los Depósitos de Tabacalera como una nueva localización para el Festival.



Del 23 de octubre al 8 de noviembre, 20 espectáculos integran una oferta escénica que, guardando las medidas de seguridad necesarias, recuperará las presencias en entornos reales, o que combinan lo real y lo virtual.



Este catálogo se complementa con tres propuestas online que el FIT desarrollará ampliando sus posibilidades para crear conexiones entre artistas y público. A éstas cabría sumar otras tres citas más que se celebrarán, a modo de epílogo virtual del Festival, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre.



Asismimo, en su XXXV edición el FIT se expande, ya que propone un calendario que amplía sus fechas, con más propuestas y participantes, así como de posibles formatos escénicos que hagan viable la comunicación entre público y obra.



Se trata de una expansión que alcanza más entornos reales, nuevos espacios escénicos, y que también trasciende lo personal e inunda la red, traspasando las barreras físicas naturales y retomando el contacto con Latinoamérica, un vínculo que se restablece gracias a las tecnologías en línea y a través de la programación de artistas latinos en la diáspora que residen en Europa, de creadores españoles exponentes de temas, poéticas o repertorios transatlánticos, y de las últimas propuestas escénicas de Portugal.



No obstante, en esta edición, el FIT se despliega sobre todo por Cádiz. La ciudad será, más que nunca, el eje sobre el cual girará el Festival, haciendo protagonista a su paisaje y su paisanaje de un teatro de proximidad. Cádiz será el contexto físico del FIT, el texto de muchas de sus propuestas y el pretexto de esta celebración de las artes vivas volcada en lo local.



Como novedad, dentro de la programación del festival, la ciudad será escenario de distintos paseos dramatizados al aire libre, como aconsejan las medidas de seguridad sanitaria, recorridos participativos de la mano de poéticas contemporáneas que redescubren Cádiz a sus habitantes.



Es la propuesta de 'El Paseo de Robert Walser' que, tras pasar por otras ciudades, Marc Caellas y Esteban Feune traen a Cádiz; de la gran dramaturga argentina Lola Arias y el músico Ulises Conti con 'Formas de caminar con un libro en la mano', o del gaditano Emilio Rivas con 'Take a walk on the wild side', que por primera vez presenta su trabajo en su tierra.



A estos paseos presenciales cabe añadir la instalación 'Cádiz en José Martí' de Abel González-Melo, un recorrido por 17 puntos de la ciudad donde se localizarán sendos códigos QR que desvelan romances que celebran el hermanamiento de la ciudad de Cádiz con La Habana, a través de la figura del intelectual cubano.



Por su parte, abundando en este trabajo en el territorio, la programación incorpora artistas de Cádiz en citas concretas, y además la ciudadanía gaditana será protagonista de los espectáculos de inauguración y clausura del FIT en el Gran Teatro Falla.



De esta forma, el Festival se abrirá el 23 de octubre con la producción del FIT 'Atlas Cádiz 2020', una versión de la pieza de Ana Borralho y João Galante que, desde su estreno en 2011, se ha realizado en más de cuarenta ciudades del mundo implicando a sus habitantes.



Para esta ocasión, las cien personas de la ciudad anfitriona que suelen ocupar el escenario serán parcialmente sustituidas por reproductores de vídeo para guardar las medidas de distancia social. Se logrará no solo configurar el atlas humano de la ciudad sino hacer un gesto de afirmación de las artes vivas y del papel que juegan como vertebrador de la sociedad.



En esta línea, los días 5 y 8 de noviembre se estrenará en Cádiz, 'Covid-451', producción del FIT 2020 en complicidad con el Grec Festival de Barcelona y con el apoyo del Institut Français Espagne, un proyecto del dramaturgo y director franco-uruguayo Sergio Blanco en colaboración con cinco trabajadores hospitalarios de la ciudad, que suben a escena para reflexionar sobre el teatro y el hospital como dos espacios de curación.



Completa la programación del Falla, el 28 de octubre, 'Shock (El Cóndor y el Puma)', una producción del Centro Dramático Nacional (2019) premiada con los Premios Max a la Mejor Dirección de Escena y Diseño de Espacio Escénico, con Ernesto Alterio, Ramón Barea, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa y Juan Vinuesa dirigidos por Andrés Lima.



Igualmente, el 31 de octubre, tendrá lugar el estreno nacional de 'Granma. Metales de Cuba' bajo la dirección del colectivo de directores teatrales alemanes Rimini Protokoll y Stefan Kaegi, muestra de teatro documental para analizar la realidad cubana.



En el programa del FIT hay otros ejemplos de obras que se han adaptado a la realidad del Covid. El dramaturgo y director Sergio Boris revisa para el FIT su premiada ópera prima 'La Bohemia', adaptándola a las restricciones de movilidad, con voces de personajes grabadas en Buenos Aires y un tercer personaje interpretado presencialmente por un actor local dirigido a distancia desde Argentina.



Por su parte, Marcelo Expósito presenta la obra sonora 'Una elegía global de la cuarentena' como parte del proyecto 'La pandemia en germinal', en el que el testimonio auditivo grabado es el único vehículo del texto.



Cabe mencionar la incorporación en la programación, por primera vez en España, de la obra 'La caminata de los elefantes' de la Cia. portuguesa Formiga Atómica, que dirigen Miguel Fragata e Inés Barahona, y que desde el teatro de objetos naturaliza el hecho de la muerte.