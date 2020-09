La brasileña Anitta conmemora su primera aparición en la lista de Billboard

La cantante brasileña Anitta. EFE/ Nico Rodriguez/Archivo

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- La cantante brasileña Anitta afirmó este lunes que pretende "emborracharse" para conmemorar su primera aparición en la lista de las 100 canciones más escuchadas en el listado de la revista estadounidense Billboard.

Su sencillo "Me gusta", que lanzó hace diez días y en el que la brasileña cuenta con la participación especial de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B y del reguetonero puertorriqueño Myke Towers, apareció en el lugar 90 de la Billboard publicada este lunes.

"Me gusta" es una de las canciones que formarán parte del disco que la cantante carioca de 27 años pretende lanzar en diciembre, un álbum trilingüe (con canciones en portugués, español e inglés) con una fuerte base en la cultura de Brasil.

"¡Dios mío! Ni sé qué decir. Solo sentirlo", afirmó Anitta en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter para comentar la noticia.

"Voy a emborracharme ahora. Pero no puedo. Tengo cosas que hacer ahora. Así sea borracha o no estoy en la lista de las 100 más escuchadas", agregó la cantante.

Cardi B, que ayudó a impulsar la carrera internacional de Anitta, tiene una de sus canciones en el segundo lugar de la clasificación del Billboard esta semana, "Wap", en la que canta junto a Megan Thee Stallion.

Igualmente, ayudó a ubicar la canción de la brasileña entre las más escuchadas en Estados Unidos este mes la aparición de Anitta el pasado miércoles en el programa de televisión The Tonight Show.

"Me gusta" es una canción con fuerte influencia del "pagode bahiano", un ritmo basado en la samba tradicional, en la que resaltan los sonidos de la percusión y del cavaquinho, un instrumento de cuerda similar al ukelele.

Con versos en inglés y español, la canción incluye otros ritmos como el funk, el rap y el pop, en los que resaltan las participaciones de los artistas invitados.

Grabado en Los Ángeles bajo la producción ejecutiva de Ryan Tedder, quien ha trabajado con artistas como Adele y Beyoncé, el próximo disco de Anitta (aún sin nombre) será mucho más intimista y tendrá énfasis en el mercado latino y norteamericano.

La nueva producción solo tendrá colaboración de otros artistas en los temas "Me gusta" y "Tócame", sencillo en el que participan Arcángel y De La Ghetto, los reconocidos reguetoneros de origen dominicano y puertorriqueño.

Los primeros brasileños en figurar en la lista de las 100 más escuchadas de Billboard, en 1964, fueron los fallecidos Tom Jobim y Vinicius de Moraes con una interpretación junto a Astrud Gilberto de "Garota de Ipanema", considerada como la canción con más proyección internacional en la historia de la música brasileña.

En los últimos años otros artistas brasileños figuraron fugazmente en la Billboard, como Michél Teló, con la pegajosa "Ai se eu te pego", y Nego do Borel, pero no consiguieron sostenerse.