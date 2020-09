Joaquín Phoenix y Rooney Mara, padres de un niño, River

Joaquin Phoenix y Rooney Mara en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el pasado mes de enero de 2020. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Madrid, 28 sep (EFE).- Los actores Joaquín Phoenix y Rooney Mara han sido padres de un niño al que han llamado River, en honor al hermano mayor del actor que falleció a los 23 años, según ha confirmado el amigo de la pareja y director de cine Viktor Kossakovsky.

La última gala de los Óscar unió al fin en una fotografía a Joaquín Phoenix y Rooney Mara comiendo una hamburguesa tras la ceremonia.

La pareja, muy celosa de su intimidad, no habían posado nunca junta, de hecho no lo hicieron en la alfombra roja de la gala, fue horas después cuando mostraron su lado más informal en una fotografía cenando juntos.

En el mes de febrero, una fuente cercana desveló que la pareja iba a tener su primer hijo, del que hoy se conoce que se llamará como su hermano, River.

Cuando Joaquin Phoenix escuchó su nombre en los últimos Óscar como ganador por su interpretación por "Joker" (2019), el actor dio un intenso discurso sobre justicia social, pero justo al final se quebró y casi rompió a llorar al hablar de su hermano River Phoenix.

"Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'Corre hacia el rescate con amor y la paz te seguirá'. Gracias", dijo antes de despedirse apresuradamente del público del Dolby Theatre.

En un momento de celebración y alegría, el actor se acordó, sin embargo, de la noche más triste de su vida: la del 31 de octubre de 1993, cuando su hermano moría por una sobredosis en Los Ángeles (EE.UU.).

River Phoenix tenía solo 23 años cuando falleció, una carrera que se vio truncada por lo excesos. Ahora le rinde homenaje con su primer hijo.

Para Rooney Mara, protagonista de "Carol", junto a Cate Blanchett, y "María Magdalena", la película en la que ambos actores se reencontraron después de "Her" y comenzaron su relación, también es su primer hijo.