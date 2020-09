Instan a investigación exhaustiva por muerte de joven opositor paraguayo

Fotografía de archivo del coche fúnebre que lleva el féretro de Rodrigo Quintana rumbo a su entierro el 2 de abril de 2017, en la ciudad de La Colmena (Paraguay). EFE/Andrés Cristaldo Benítez/Archivo

Asunción, 28 sep (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) expresó este lunes su temor de que el juicio por la muerte del militante Rodrigo Quintana, en 2017 por disparo de un policía en la sede del mayor partido opositor, "arroje resultados que no sean compatibles con una investigación exhaustiva".

El policía Gustavo Florentín es el único acusado de la muerte de Quintana, de las Juventudes del Partido Liberal, que se encontraba junto a otros jóvenes en la sede partidaria tras las protestas contra una enmienda para habilitar la reelección presidencial, que habría beneficiado al entonces jefe de Estado Horacio Cartes (2013-2018).

La muerte se produjo tras un asalto policial a la sede partidaria y horas después de la quema de un sector del edificio del Congreso, provocada por los manifestantes contrarios a la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.

La inquietud expresada por la Codehupy en un comunicado es que el juicio que está a la espera de su inicio "arroje resultados que no sean compatibles con una investigación exhaustiva, suficiente, que indague y establezca la responsabilidad no solo del presunto autor material".

El pronunciamiento fue anunciado tras una visita a la familia del joven fallecido en la localidad de La Colmena, donde la Codehupy anunció el inicio de un seguimiento con los abogados que trabajan en la causa para mantener al tanto a organismos internacionales de derechos humanos.

En esa ciudad, distante 130 kilómetros al sureste de Asunción, el titular de la Codehupy, Oscar Ayala, dijo que esa muerte "se inscribe dentro de un atropello generalizado a las instituciones democráticas y una criminalización muy extendida de la protesta social".

La Codehupy expresó además su disconformidad por todo el proceso. así como la imputación de cinco jóvenes de la Juventud Liberal que acompañaban a Quintana en el momento del asalto policial.

Los jóvenes fueron imputados en agosto por supuesta manipulación de la escena de la muerte, lo que motivó el repudio del Partido Liberal, el mayor de la oposición, que denunció que se trataba de una persecución política por parte de la Fiscalía.