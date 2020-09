Gwyneth Paltrow posa desnuda para celebrar su 48 cumpleaños

Imagen de Instagram. EFE

Madrid, 28 sep (EFE).- La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow ha celebrado su 48 cumpleaños posando desnuda en el jardín de su casa en Los Ángeles, una imagen que ha subido a su cuenta de Instagram y con la que ha querido agradecer las felicitaciones recibidas.

"Nada más que mi traje del día de mi nacimiento hoy... Muchas gracias a todos por los deseos de cumpleaños (...)", ha escrito la actriz en su perfil, junto a la fotografía en la que posa desnuda.

Con una luz cálida y bucólica, la actriz se muestra sonriente en esta imagen, que ha recibido más de 850.000 "me gusta" y casi 15.000 comentarios, entre ellos el de su compañera Courteney Cox: "¡Feliz cumpleaños! Qué hermosa mujer eres y que inspiradora de muchas maneras".

Felicitaciones a las que se ha sumado Katy Perry, Naomi Campbell, Jessica Capshaw, Paris Hilton o Demi Moore, entre otros amigos y familiares.

Con esta imagen, la actriz también aprovechó para patrocinar su gama "Goop", una línea de bienestar y estilo de vida que lanzo en 2008. "Gracias a la increíblemente increíble nueva crema corporal de @goop por hacerme pensar que todavía puedo sacar mi equipo", añade la actriz en su perfil.

Desde entonces, lo que comenzó como un blog en el que la intérprete desgranaba sus consejos holísticos de cuidado diario, siempre cuestionados por expertos y rodeados de polémica, acabó convirtiéndose en Goop, un portal de estilo de vida y una firma de cosmética que abarca desde cremas faciales hasta suplementos alimenticios, valorado en 214,5 millones de euros (250 millones de dólares), según The New York Times.

Gwyneth Paltrow (1972, California) pasó a la fama por su interpretación del personaje Viola Lesseps en la película "Shakespeare in Love" (1998), un papel con el que la estadounidense ganó un Óscar y un Globo de Oro, abriendo un camino en la interpretación que quedaría relegado a su faceta como empresaria en el ámbito del estilo de vida saludable, a raíz de perder a su progenitor, el productor Bruce Paltrow por un cáncer.

La actriz está acostumbrada a vivir en el centro de la polémica con sus afirmaciones y sus negocios; prueba de ello es la comercialización de unas velas con el olor a su vagina, cuyas existencias se agotaron el mismo día que salieron a la venta.

Después, lanzó la vela "Esto huele a mis orgasmos", de diferentes matices aromáticos en los que priman notas florales y cítricas que juntas desprenden "un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo", según explica en la página web de los productos.