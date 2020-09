Gwyneth Paltrow celebra, con un aplaudido desnudo, su 48 cumpleaños

MADRID, 28 (CHANCE)



Gwyneth Paltrow cumple hoy 48 espléndidos años, que la actriz no ha dudado en celebrar con sus millones de seguidores con un sorprendente posado de lo más aplaudido. Y es que la exmujer del cantante de Coldplay, Chris Martin, ha compartido - para alegría de sus fans - una fotografía en la que sale como Dios la trajo al mundo. Y, no podemos negarlo, está espectacular y luce un tipazo de escándalo.



La intérprete, que en la fotografía posa desafiando a la censura de Instagram con una postura poco natural con la que consigue tapar sus partes íntimas, ha aprovechado la imagen para promocionar, además, el hidratante de su propia marca de lujo: "Hoy solo llevo puesto el traje con el que nací... Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños y gracias a la increíblemente increible nueva crema corporal de @goop por hacerme pensar que todavía puedo quitarme la ropa".



Si el secreto de llegar así de espectacular a los 48 años son los productos que Gwyneth comercializa a través de su propia y cuestionada marca - inolvidable sus velas con olor a su vagina - no dudamos que se agotarán en pocas horas, porque la acriz demuestra con su sugerente publicación que está, sin duda, en su mejor momento.