Google facilitará uso de más tiendas de aplicaciones en Android

(Bloomberg) -- Google, de Alphabet Inc., está actualizando su software Android, que funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, para facilitar a los consumidores el uso de otras tiendas de aplicaciones, más conocidas como app stores.

La medida se da luego de que Epic Games Inc. retirara su popular juego Fortnite de las app store de Google y Apple Inc. para protestar por supuestas tarifas altas y reglas restrictivas para los desarrolladores.

Google dijo en una publicación de blog el lunes que la versión del sistema operativo del próximo año, Android 12, “facilitará aun más el uso de otras app stores en sus dispositivos”, aunque la compañía no dio más detalles.

La publicación del blog también aclaró que Google endurecerá los requisitos para que las compras dentro de las aplicaciones descargadas de la tienda de Google deban usar el sistema de facturación de la compañía.

Nota Original:Google to Make It Easier to Use More App Stores on Android

