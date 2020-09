Fútbol/Primera.- (Previa) El Betis estrena liderato en Getafe y el Reale Arena prueba al Valencia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La cuarta jornada de LaLiga Santander se abrirá este martes con duelos interesantes en San Sebastián, donde la Real Sociedad será una prueba exigente para el Valencia, y en Getafe, donde el Real Betis estrenará su liderato, producto del extraño calendario provocado por la pandemia.



La jornada se abrirá en el Reale Arena (19.00 horas), donde la Real Sociedad, uno de los equipos que se mantiene invicto después de tres encuentros disputados, intentará sumar su primera victoria de la temporada en su feudo.



La contundente victoria en Elche ha reforzado al equipo donostiarra, que además lleva dos partidos sin encajar y que ahora buscará continuidad ante un Valencia que salió escaldado de la última visita (3-0) al Reale Arena.



Además, el conjunto 'che' llega envuelto en dudas tras ceder dos puntos en casa ante el Huesca con una discreta actuación general y de perder en su primera salida a Balaídos, y con nueva polémica con Javi Gracia, que ha vuelto a la lamentar la inactividad de su club en el mercado de fichajes.



El técnico navarro volverá a sufrir las bajas en defensa de Eliaquim Mangala y Gabriel Paulista y en el centro del campo de Denis Cheryshev y Carlos Soler, que no se ha recuperado a tiempo para intentar arañar algo a domicilio, uno de los talones de Aquiles de la pasada temporada y para que no cunda ya más el nerviosismo.



Imanol Alguacil parece que renovará un tanto su once y Monreal sería la novedad en defensa en lugar de Aihen, y Zubimendi podría jugar al lado de Mikel Merino en el centro del campo por Guevara. Januzaj y Willian José también buscan su hueco en el equipo.



Por su parte, el Betis, que subió al liderato de la competición pese a su polémica derrota ante el Real Madrid y tras la goleada encajada por el Granada, intentará rehacerse en el Coliseum Alfonso Pérez (21.30 horas), un escenario complicado en los últimos tiempos, con cuatro derrotas en sus cinco últimas visitas.



La fortaleza defensiva del Getafe, que aún no ha encajado ni un gol esta temporada, es el mejor aval del equipo madrileño, que espera recuperar la fortaleza como local tras tener malos números en el 2020 que logró romper en su triunfo ante Osasuna.



Para ello, el técnico José Bordalás sabe que deben mejorar en ataque, ya que solo cuentan un gol, y para ello tienen a todos sus atacantes disponibles, aunque parece que de momento seguirá apostando por la dupla Mata-'Cucho' Hernández.



En cuanto al equipo andaluz, seguirá sin poder contar con Claudio Bravo, por lo que Joel Robles repetirá en la portería, y tampoco estarán los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laínez ni el sancionado Emerson. Además, Martín Montoya también se ha quedado en Sevilla debido a un positivo por COVID-19 en su entorno familiar, por lo que el equipo bético tiene un problema en el lateral derecho.



Por ello, Manuel Pellegrini podría variar su once respecto al pasado sábado con la entrada en el centro de la defensa de Víctor Ruiz para desplazar a Mandi a esa zona, mientras que Tello podría dar descanso al capitán Joaquín y Borja Iglesias o Loren ser el '9' pese al buen rendimiento que dio Sanabria.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 4.



-Martes.



Real Sociedad - Valencia CF. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 19.00.



Getafe CF - Real Betis. Martínez Munuera (C. Valenciano) 21.30.



-Miércoles.



SD Huesca - Atlético de Madrid. Cordero Vega (C. Cántabro) 19.00.



Villarreal CF - Deportivo Alavés. Medié Jiménez (C. Catalán) 19.00.



SD Eibar - Elche CF. Jaime Latre (C. Aragonés) 21.30.



Real Madrid - Real Valladolid. Soto Grado (C. Riojano) 21.30.



-Jueves 1 de octubre.



Athletic Club - Cádiz CF. González Fuertes (C. Asturiano) 19.00.



Sevilla FC - Levante UD. Estrada Fernández (C. Catalán) 19.00.



RC Celta - FC Barcelona. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 21.30.



-Aplazado.



Granada CF - CA Osasuna.