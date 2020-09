Fútbol.- Lampard: "Tengo que proteger a Kepa porque juega con profesionalidad y trata de hacerlo lo mejor posible"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El técnico del Chelsea, Frank Lampard, salió en defensa este lunes del guardameta español Kepa Arrizabalaga, al que relegó a la suplencia la pasada jornada en detrimento de Willy Caballero tras su fallo en la derrota ante el Liverpool, y aseguró que debe "protegerle" y que en ningún caso no volverá a jugar pese a que también han fichado en su posición al Edouard Mendy.



"Ciertamente no voy a llegar al punto de decir que Kepa jugó ante el Liverpool su último partido con el Chelsea. Creo que ha sido un momento difícil para Kepa, yo lo sé y él lo sabe, pero realmente no deberíamos llegar a esa conclusión", expresó Lampard en rueda de prensa.



El técnico del conjunto londinense también pidió "entender" que el portero vasco "es un chico joven" y que haya ahora "tanta atención sobre él ha sido un poco injusto". "Tengo que protegerle porque sé que es un buen chico, que juega con absoluta profesionalidad y trata de hacerlo lo mejor que puede", sentenció.