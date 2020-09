Fórmula 1.-.-La FIA responde a las acusaciones de Hamilton y reitera que se le trató "como a los otros 19 pilotos"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El director de carrera de Fórmula 1 de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Michael Masi, ha rechazado las acusaciones del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que aseguró que la FIA quería frenarle y que por eso le sancionó en el Gran Premio de Rusia, y ha explicado que se le ha tratado igual que "a los otros 19 pilotos", además de anunciar la suspensión de la sanción de dos puntos en el carnet para el hexacampeón del mundo.



"Es muy simple: si Lewis quiere plantear algo, como le he dicho antes y le he dicho a todos los pilotos en numerosas ocasiones, la puerta siempre está abierta. Estoy más que feliz de discutir cualquier cosa, pero la FIA está aquí para administrar las normas", señaló en un comunicado publicado en formula1.com.



En la carrera de este domingo en Sochi, el vigente campeón del mundo recibió dos sanciones de cinco segundos por hacer pruebas de arrancada fuera de la zona designada antes de la vuelta de formación. La penalización de 10 segundos, que cumplió en boxes, le costó la victoria en el Gran Premio de Rusia, en el que finalmente fue tercero.



Tras la carrera, el británico se mostró muy enfadado con la decisión de los comisarios. "Tendría que ver cuáles son las reglas o qué es exactamente lo que hice mal. Estoy bastante seguro de que nadie ha tenido dos sanciones de cinco segundos por algo tan ridículo. La sanción es excesiva, pero era de esperar, están tratando de frenarme", apuntó tras la prueba.



Masi reiteró que hubo infracción. "No importa si fue Lewis Hamilton o cualquiera de los otros 19 pilotos, si se ha producido una infracción de las reglas se les tratará igual", dijo. "La ubicación de inicio de las prácticas de salida es muy específica del circuito y se detalla en las notas del evento. La razón por la que determinamos dónde está el lugar de inicio de la práctica de arrancada es por la seguridad de todos los pilotos, y también para que todos vean qué está sucediendo", explicó.



Además, aclaró que no recibió dos sanciones por dos pruebas de salida, sino una, y que los otros cinco segundos de penalización se deben a que se detuvo donde lo hizo en la salida de boxes. Hamilton también recibió en un principio dos puntos de sanción en su carnet, pero los comisarios lo sustituyeron por una multa de 25.000 euros al equipo al entender que fueron sus ingenieros en Mercedes quienes cometieron la infracción.