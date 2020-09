Firma de software de ciberseguridad McAfee lanzará OPI en Nasdaq

(Bloomberg) -- La fabricante de software de ciberseguridad McAfee Corp. se ha presentado para cotizar en bolsa, con lo que se suma a la lista de compañías que se apresuran a sacar provecho de un mercado hambriento de ofertas públicas iniciales en Estados Unidos.

La compañía con sede en San José, California, señaló el tamaño de la oferta en US$100 millones en una presentación el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La cantidad es un marcador de posición que probablemente cambiará.

McAfee, anteriormente una unidad de Intel Corp., planea cotizar en Nasdaq Global Select Market con el símbolo MCFE. Cuenta con TPG y Thoma Bravo entre sus patrocinadores, según su prospecto.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., TPG Capital, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. lideran la venta de acciones.

