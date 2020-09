En el día global de acceso al aborto, las mujeres argentinas no olvidan su lucha

Mujeres se manifiestan hoy en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 28 sep (EFE).- Cientos de mujeres argentinas recordaron este lunes que la lucha por el aborto legal sigue activa en el país, a pesar de que la promesa de aprobar una ley en ese sentido por parte del Gobierno de Alberto Fernández sigue sin convertirse en realidad.

Decenas de personas se concentraron frente a las puertas del Congreso argentino, movilizadas por partidos de izquierda y organizaciones feministas, para realizar un pañuelazo a favor del aborto, mientras que otras agrupaciones, como Actrices Argentinas, mostraron su apoyo a dicha causa a través de internet debido a las restricciones que todavía existen por la pandemia de coronavirus.

La referente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de Juntas y a la Izquierda Cele Fierro dijo a Efe que el Ejecutivo argentino debe disponer que se debata la ley "ahora".

A CASI UN AÑO DE UNA PROMESA PRESIDENCIAL QUE SE RATIFICA

"No podemos permitir que el Gobierno nos siga haciendo esperar, poniendo distintas excusas, de que ahora no es el momento para el tratamiento y aprobación (de la ley del aborto)", indicó Fierro, sobre la demora en la discusión de la ley prometida por Fernández debido a la pandemia.

"Mientras no aprueban este derecho se siguen muriendo mujeres y personas con capacidad para gestar por abortos sépticos y por abortos clandestinos", recalcó la dirigente de izquierda.

Fierro recordó los casos que se han dado en provincias argentinas donde médicos se han negado a proporcionar acceso a la actual ley del aborto que existe en Argentina, que data de 1921 pero que permite interrumpir el embarazo en el caso de que se haya producido una violación o por malformación del feto.

"En las provincias siguen sin aplicar la interrupción legal del embarazo, haciendo que niñas violadas tengan que ser madres, por eso hoy más que nunca seguimos en las calles", indicó Fierro desde la movilización frente al Congreso.

Fernández, a través de su cuenta en Twitter, dijo este lunes que "la penalización del aborto ha fracasado como política" y recordó a las mujeres que mueren por abortos clandestinos "y otras sufren graves secuelas en su salud".

"Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI (Programa de Educación Sexual Integral)", dijo el mandatario argentino, quien terminó su mensaje escribiendo "será ley".

Argentina se convirtió en 2018 en uno de los países de Latinoamérica y el Caribe -donde hoy se conmemora el día global de la lucha por el aborto legal- que lideró la causa.

Ese año, un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó en la Cámara de Diputados, aunque después no superó la votación del Senado, por lo que la ley no salió adelante.

Desde entonces, el reclamo ha seguido activo con diversas manifestaciones, y cuando el actual presidente accedió al cargo a fines de 2019 prometió que desde el Gobierno propondrían un proyecto al respecto.

En la concentración de este lunes, Fierro llamó también a que el Estado argentino debe realizar una "separación definitiva" de la Iglesia Católica para no seguir apoyando con los impuestos de los argentinos, según ella, a "instituciones enemigas acérrimas" de los derechos de las mujeres.

LAS ACTRICES ARGENTINAS MOVILIZAN A COMPAÑERAS DEL RESTO DEL MUNDO

El colectivo Actrices Argentinas, que ha luchado en los últimos años por causas como el aborto legal y también contra los abusos sexuales, convocó en un vídeo a diversas colegas del mundo del espectáculo y de asociaciones feministas de Latinoamérica.

Así, mostraron su apoyo a la lucha, ataviadas con sus pañuelos verdes en favor del aborto legal, personajes del mundo de la cultura como la brasileña Alice Braga, la uruguaya Natalia Oreiro, la colombiana Julieta Venegas, la paraguaya Ana Ivanova, la argentina Dolores Fonzi y las chilenas Mercedes Argudín y Li Friedman.

"Que sea ley", dicen todas ellas en los planos que cierran el vídeo.