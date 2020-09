El paraguayo Bobadilla y su Medellín, en caída libre tras empatar con Pereira

En la imagen, el entrenador paraguayo Aldo Bobadilla del Deportivo Independiente Medellín. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Bogotá, 27 sep (EFE).- El entrenador paraguayo Aldo Bobadilla y su Deportivo Independiente Medellín (DIM) igualaron 1-1 este domingo contra el Pereira y ahondaron una crisis que los tiene eliminados de la Copa Libertadores, incluso sin posibilidades de jugar la Sudamericana, y en el decimotercer puesto de la tabla.

En la décima jornada, que dejó al Deportes Tolima como líder tras vencer 1-0 al América de Cali, el Atlético Nacional volvió al ruedo luego del parón por la pandemia pero fue sorprendido por un buen Once Caldas que lo derrotó 2-0.

Entre tanto, el Millonarios igualó 1-1 con Santa Fe en el clásico bogotano; el Junior fue derrotado 1-0 por el Envigado, que dirige el español José Arastey, y Boyacá Chicó cayó al último lugar tras perder 0-2 con el Cúcuta Deportivo.

Estas son las claves de la jornada:

MEDELLÍN Y UNA CRISIS PROFUNDA

El partido en el que empató 1-1 con Pereira fue el cuarto que disputó el Medellín tras el parón y supuso su primer igualdad tras haber perdido los dos anteriores, uno de liga y dos de Libertadores.

Sin embargo, este encuentro, en el que el 'Poderoso' se fue adelante con un tanto del juvenil Byron Garcés y luego igualó el rival con anotación de centrocampista Rafael Navarro, era una oportunidad de oro para que el equipo de Bobadilla mejorará la imagen que había dejado en los anteriores juegos pero no lo logró.

Con este resultado, el DIM es decimotercero, con 12 puntos, los mismos que tiene el Pereira que está un puesto arriba en la tabla por diferencia de goles. La continuidad del estratega paraguayo está en veremos.

NUEVO LÍDER

El Deportes Tolima aguantó la arremetida del América y logró vencerlo por 1-0 con un tanto del central Sergio Mosquera, quien fue expulsado antes de que terminara el primer tiempo.

El equipo de Ibagué, dirigido por Hernán Torres, lidera con 19 puntos el campeonato y un partido menos, que disputará el miércoles en Medellín ante el Atlético Nacional.

Con ese resultado, los 'Diablos Rojos' cayeron al octavo lugar y volvieron a dejar muchas dudas sobre su rendimiento previo al partido que disputarán el martes contra el Internacional de Porto Alegre en Cali, en el que se juegan sus posibilidades de seguir vivos en la Copa Libertadores.

EMPATE CON TENSIÓN

En un atípico clásico capitalino, el Independiente Santa Fe empató 1-1 con Millonarios, que mostró una mejor cara que en los dos juegos disputados tras la reanudación pero no pudo llevarse los tres puntos y se estancó en el fondo de la tabla.

El tanto azul fue obra del centrocampista Juan Carlos Pereira en una gran jugada colectiva liderada por el costado izquierdo por el lateral Felipe Banguero, que mandó un centro rastrero para que el mediocentro mandara el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la celebración fue postergada por unos minutos porque el árbitro revisó con el VAR un supuesto fuera de juego que no existió. Tras la anotación, el árbitro expulsó al centrocampista Andrés Pérez, del Santa Fe, por propinarle un codazo a Pereira.

El gol de la igualdad lo anotó Jorge Ramos tras aprovechar un error del portero Cristian Bonilla al minuto 90 en un tiro de esquina. Con ese resultado, los 'Cardenales' se ubican cuartos con 17 unidades, a dos del líder Tolima.

REGRESO AMARGO

La décima jornada también supuso el regreso del Atlético Nacional a la competencia y el equipo que dirige Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, recibió un baldado de agua fría del Once Caldas, que el viernes lo venció 2-0 con mucha suficiencia y con partido brillante del central Andrés Felipe Correa.

El defensor anotó el primer tanto al 34, mientras que el extremo venezolano Marcelino Carreazo selló el 2-0 definitivo en el minuto 60 ante un rival que mostró un nivel muchísimo más bajo del esperado en la cancha del Palogrande, de la ciudad de Manizales.