El observador de exoplanetas Cheops describe uno de los planetas más extremos

Cuando un planeta pasa delante de su estrella vista desde la Tierra, la estrella parece más débil por un corto tiempo, un fenómeno que se llama tránsito. Fotografía cedida por la Agencia Espacial Europea (ESA). EFE

Madrid, 28 sep (EFE).- Cheops, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) dedicada al estudio de exoplanetas, acaba de publicar su primer trabajo, un análisis completo sobre el planeta WASP-189b, situado a 322 años luz del sistema solar y que orbita alrededor de su estrella, la HD133112, una de las más calientes que se conocen del universo cercano.

Todos estos detalles, publicados en la revista Astronomy & Astrophysics, "demuestran que Cheops cumple plenamente las altas expectativas en cuanto a su rendimiento" y que la misión está plenamente operativa, "cumpliendo todas las expectativas", subrayó Willy Benz, profesor de astrofísica de la Universidad de Berna y jefe del consorcio CHEOPS.

Esta publicación científica, la primera realizada por Cheops, llega ocho meses después de que el telescopio espacial comenzara su viaje espacial con el objetivo de caracterizar y desvelar la estructura, formación y evolución de algunos de los 4.000 exoplanetas conocidos.

Con ese objetivo y bajo la dirección de la Universidad de Berna y la ESA, un equipo de más de un centenar de científicos e ingenieros de once países europeos colaboraron en la construcción del satélite, cuyo centro de operaciones está en el observatorio de la Universidad de Ginebra.

Utilizando los datos del Cheops, los científicos han hecho un estudio detallado del exoplaneta WASP-189b, uno de los planetas más extremos del universo.

"El sistema WASP-189 se encuentra a 322 años luz y está situado en la constelación de Libra", explicó Monika Lendl, autora principal del estudio de la Universidad de Ginebra y miembro del Centro Nacional de Competencia en Investigación Planetarias

"Es especialmente interesante porque es un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella anfitriona. Tarda menos de 3 días en rodear su estrella, y está 20 veces más cerca de ella que la Tierra del Sol", describió Lendl el planeta.

Los planetas como WASP-189 son muy exóticos, afirmó Lendl, puesto que "tienen un lado diurno permanente, que siempre está expuesto a la luz de la estrella, y, en consecuencia, un lado nocturno permanente", lo que significa que su clima es completamente diferente al de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno de nuestro sistema solar.

Basándose en las observaciones de Cheops, los científicos estiman que la temperatura de WASP-189b es de 3.200 grados centígrados, lo que se denominan "Júpiteres ultra calientes". El hierro se derrite a una temperatura tan alta, e incluso se vuelve gaseoso. Este objeto es uno de los planetas más extremos que conocemos hasta ahora", según Lendl.

Los científicos también han estudiado el brillo del planeta gracias a unas mediciones muy precisas facilitadas por Cheops con el método 'tránsito' y creen que el planeta no es muy reflectante porque no hay nubes presentes en su día.

En cuanto a su estrella, el estudio concluye que HD133112 rota tan rápidamente que su forma ya no es esférica, sino "elipsoidal" y que "está siendo arrastrada hacia afuera en su ecuador", explicó Willy Benz.

Además, esa estrella es muy diferente del Sol: "es considerablemente más grande y más de dos mil grados centígrados más caliente. Debido a que hace tanto calor, la estrella aparece azul y no amarilla-blanca como el sol", puntualizó Lendl.

La caracterización de este exoplaneta será un punto de referencia para estudios posteriores, según Benz, quien confía en que las observaciones de Cheops permitirán hacer "más hallazgos espectaculares".