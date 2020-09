El Gobierno español pide a Madrid determinación contra el coronavirus

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 28 sep (EFE).- El Gobierno español pidió este lunes determinación urgente a las autoridades de Madrid para contener la epidemia de coronavirus, pues la transmisión es "comunitaria" en esta región y encabeza con diferencia el incremento de nuevos casos diarios en España.

Sin embargo, las autoridades madrileñas se reafirmaron en sus criterios de aplicación de restricciones por zonas basados en datos como la reducción de nuevas hospitalizaciones, aumento de capacidad asistencial y de diagnóstico.

El Ministerio de Sanidad notificó este lunes 31.785 contagios de coronavirus desde el viernes pasado, de los que un 42 % corresponden a Madrid (6,6 millones de habitantes), hasta llegar a 748.266 casos confirmados en todo el país desde que comenzó la epidemia.

Según los datos remitidos por las regiones a Sanidad, el número de infectados en las 24 últimas horas fue de 2.425. Madrid volvió a ser la región con más casos en un solo día (451).

El número de defunciones alcanzó los 31.411 en toda España, tras sumarse otros 179 muertos.

En las dos últimas semanas, España sumó 136.491 nuevos contagios, de los que Madrid se anotó casi el 38 %.

También es Madrid la primera de la lista en presión asistencial, con un 25,9 % de ocupación hospitalaria por enfermos de covid y un 41,1 % de las unidades de cuidados intensivos.

Sin embargo, las autoridades de Madrid argumentaron hoy que, por primera vez desde el mes de julio, descendió en una semana el número de nuevos ingresos hospitalarios respecto a la anterior, al pasar de 2.624 del 14 al 20 septiembre a 2.594 del 21 al 27.

España vive ya una "segunda ola" de la epidemia, según el Sanidad, y es el país más afectado de Europa, con 290,2 casos por cada cien mil habitantes en las dos últimas semanas, seguido por Francia (225,8), Bélgica (168,9) y Países Bajos (153,3), según información del Ministerio español de Sanidad.

A LA ZAGA, SEGÚN EL GOBIERNO

El ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, pidió hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que se "deje ayudar y que escuche", pues se va a la zaga en la contención del coronavirus, argumentó.

Según el ministro, no se está tomado el control de la pandemia en Madrid, con lo que no es descartable que el Ejecutivo español tenga que tomar "más medidas en función de como evolucionen las cosas".

Illa se reunió previamente con el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien pidió en otra comparecencia de prensa no fijarse exclusivamente en el dato de nuevos casos de Madrid, sino en otras circunstancias. como una disminución de la presión hospitalaria.

El consejero, que negó una "batalla ideológica", rechazó cualquier "imposición" por parte del Gobierno central y pidió una "justificación técnica" del criterio de los 500 casos que defiende el Ministerio de Sanidad para Madrid.

DISCREPANCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES

El Gobierno español y las autoridades madrileñas discrepan fuertemente desde hace varios días sobre el grado y extensión territorial de las restricciones de movilidad y de las relaciones sociales en lugares privados y en públicos como establecimientos de hostelería.

El Ministerio de Sanidad es partidario de aplicarlas a partir de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores, lo que incluiría toda la capital de España.

Sin embargo, los gobernantes regionales se resisten y van ampliando las restricciones progresivamente a barrios (áreas básicas de salud) de la capital y otras localidades que superen los mil contagios.

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, se mostró partidario hoy de endurecer las restricciones en casi toda España, pero especialmente en Madrid.

Más de un millón de personas viven ya en zonas de Madrid con movilidad restringida, principalmente del sur de la capital.

Son las áreas más pobladas y con un nivel económico más bajo, de donde solo se podrá salir para acudir al trabajo, a centros educativos, médicos o por razones de fuerza mayor, mientras que dentro de esos barrios se restringen aforos en ceremonias religiosas, comercios, bares y restaurantes, y se limita el horario de cierre.