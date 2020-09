El Flamengo se sobrepone al covid-19 y arranca un 1-1 en su visita al Palmeiras

El Flamengo arrancó un sorprendente empate 1-1 este domingo de visitante ante Palmeiras, en partido de la duodécima jornada del Brasileirao en el no pudo contar con 19 jugadores contagiados de covid-19.

En uno de los duelos más esperados del Brasileirao, al enfrentar los dos últimos campeones y los dos equipos con mayor presupuesto, el Flamengo se sobrepuso a las bajas por al virus y logró la igualdad ante un Palmeiras que decepcionó.

Con un total de 23 bajas (19 por el covid-19 y cuatro por lesión), el Flamengo presentó un once muy joven repleto de jugadores de su equipo Sub-20, ante el experimentado Palmeiras. En el banquillo, el asistente Jordi Gris ocupó el lugar del técnico Domènec Torrent, también infectado por el coronavirus.

El partido estuvo marcado por la disputa judicial. El Flamengo intentó a lo largo de la semana suspender el encuentro, algo a lo que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)y el Palmeiras se oponían.

Este sábado, un tribunal de Rio de Janeiro decretó la suspensión del encuentro, aunque el Tribunal Superior del Trabajo (TST) invalidó dicha decisión este domingo, apenas diez minutos antes del inicio previsto del partido.

Con apenas cuatro jugadores habituales en el once inicial (los centrocampistas Thiago Maia, Gerson y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, además del delantero Pedro), el Flamengo no se dejó intimidar y dejó claro desde el primer minuto que no renunciaba a la victoria.

El Palmeiras se adelantó con un disparo lejano del joven Patrick de Paula en el minuto 54, que rebotó en un defensor flamenguista.

No obstante, los vigentes campeones de la Copa Libertadores empataron un minuto más tarde, cuando Pedro remató dentro del área pequeña un centro desde la derecha de De Arrascaeta.

El resultado favorece al líder, el Atlético Mineiro, que este sábado venció por 3-1 al Gremio de Porto Alegre y abre cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y seis sobre el Flamengo.

- Domingo de empates -

Los cinco partidos de este domingo terminaron en empate. En Rio de Janeiro, el Vasco, quinto, tropezó contra el Bragantino (1-1), equipo en zona de descenso.

Vinicius adelantó a los vascaínos en el minuto 50, aunque en la jugada posterior. Lucas Evangelista salvó un punto para el Bragantino.

Santos y Fortaleza, octavo y noveno respectivamente, disputaron un igualado encuentro en la Vila Belmiro, con muchas oportunidades.

El lateral Madison adelantó a los locales antes del descanso, aunque tras el intervalo Gabriel Dias firmó el empate final.

El Botafogo logró su octavo empate en once jornadas en su visita al Goianiense. Víctor Luis, de penalti, adelantó al Fogao justo antes del descanso, aunque Hyuri puso las tablas contra su exequipo en el 50.

En Fortaleza, el Goiás dejó la última posición al arrancar un empate (2-2) en su visita al Ceará.

Resultados de la fecha:

- Miércoles:

Sport - Corinthians 1 - 0

- Sábado:

Internacional - São Paulo 1 - 1

Atlético Paranaense - Bahia 1 - 0

Atlético Mineiro - Grémio 3 - 1

- Domingo:

Vasco - Red Bull Bragantino 1-1

Palmeiras - Flamengo 1-1

Ceara - Goiás 2-2

Atlético Goianiense - Botafogo 1-1

Santos - Fortaleza 1-1

- Lunes:

Fluminense - Coritiba

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Atlético Mineiro 24 11 8 0 3 21 13 8

2. Internacional 21 12 6 3 3 16 8 8

3. São Paulo 19 11 5 4 2 14 12 2

4. Palmeiras 19 11 4 7 0 15 10 5

5. Vasco 18 11 5 3 3 16 11 5

6. Flamengo 18 11 5 3 3 14 14 0

7. Sport 17 12 5 2 5 12 13 -1

8. Santos 17 12 4 5 3 15 13 2

9. Fortaleza 16 12 4 4 4 12 10 2

10. Athlético Paranaense 14 11 4 2 5 9 10 -1

11. Fluminense 14 11 4 2 5 12 14 -2

12. Ceara 14 12 4 2 6 14 18 -4

13. Atlético Goianiense 13 11 3 4 4 13 16 -3

14. Grémio 13 11 2 7 2 10 10 0

15. Corinthians 12 11 3 3 5 15 17 -2

16. Coritiba 11 11 3 2 6 8 12 -4

17. Red Bull Bragantino 11 12 2 5 5 15 19 -4

18. Botafogo 11 11 1 8 2 10 12 -2

19. Goiás 9 9 2 3 4 13 15 -2

20. Bahia 9 11 2 3 6 12 19 -7

prb/ma