El BCE hará lo necesario para impulsar la recuperación económica

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo está dispuesto a implementar más estímulos monetarios para ayudar a la recuperación si es necesario, a medida que la pandemia reduce las perspectivas de la economía, según la presidenta, Christine Lagarde.

Al dirigirse a los legisladores europeos el lunes, Lagarde dijo que la recuperación en los 19 países de la eurozona era incierta e incompleta, con consumidores cautelosos a la hora de gastar y empresas reacias a invertir.

“La crisis de salud pública seguirá pesando sobre la actividad económica y presenta riesgos a la baja para las perspectivas económicas”, dijo Lagarde en una videoconferencia con miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. El Consejo de Gobierno “sigue dispuesto a ajustar todos sus instrumentos, según proceda”.

El resurgimiento de las infecciones por coronavirus amenaza con nuevas restricciones, lo que pone en riesgo el progreso económico logrado desde que las cuarentenas a principios de este año hundieron a la región en una profunda recesión.

Formuladores de políticas han comenzado a replantear sus posiciones antes de una discusión sobre si el BCE debería agregar apoyo para nutrir la economía. La mayoría de los economistas prevé que el programa de compra de bonos de emergencia de 1,35 billones de euros (US$1,6 billones) se ampliará este año, probablemente en diciembre, cuando se publiquen las nuevas previsiones económicas.

El BCE dijo a principios de este mes que la recuperación está en línea con sus proyecciones de referencia. Sin embargo, algunas de las encuestas más recientes han demostrado que, si bien la fabricación sigue mejorando, los servicios se están contrayendo nuevamente.

Una de las consecuencias más preocupantes para funcionarios del BCE, incluido el reciente miembro del Comité Ejecutivo Fabio Panetta y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es una debil inflación. La tasa anual de precios al consumidor cayó por debajo de cero en agosto por primera vez en cuatro años.

Lagarde dijo que se espera que la inflación general en la eurozona se mantenga negativa durante los próximos meses, en parte debido a un euro más fuerte. Los datos preliminares de inflación de septiembre se presentarán el viernes.

“El Consejo de Gobierno evaluará cuidadosamente toda la información entrante, incluida la evolución del tipo de cambio, con respecto a sus implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo”, dijo Lagarde.

