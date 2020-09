El 19,1 % de las adolescentes dominicanas han estado embarazadas

Los datos indican que el 27 % de las niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela y solo el 11 % tiene información de cómo se produce un embarazo. EFE/Archivo

Santo Domingo, 28 sep (EFE).- El 19,1 % de las dominicanas de entre 15 y 19 años han estado embarazadas alguna vez, de acuerdo con los resultados de un estudio publicado este lunes.

La cifra llega a un 23,7 % en la zona rural, según el análisis "Unión Temprana y Embarazo en Adolescente en la República Dominicana: dos desafíos que persisten, basado en el Fascículo I- Salud sexual y reproductiva de las adolescentes, de la ENHOGAR-2018".

Del total de madres adolescentes, el 81,0 % tenía un hijo y el 18,0 %, de dos a tres hijos.

Los datos indican que el 27 % de las niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela y solo el 11 % tiene información de cómo se produce un embarazo.

Mientras que el 36 % de las entrevistadas cree positivo quedar embarazada como mecanismo "para así salir de la casa de sus padres".

El estudio agrega que el 67,7 % de las menores que han dado a luz alguna vez querían postergarlo, lo que resulta en un embarazo no deseado en su momento.

"No podemos hablar de calidad de vida ni desarrollo ante los indicadores del embarazo no planificados en adolescentes y las uniones tempranas", dijo la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas Peña, en la presentación.

Esta problemática revela "el fracaso del crecimiento económico frente a este y otros indicadores sociales", agregó.

Mientras que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, afirmó que la sociedad dominicana arrastra una serie de graves indicadores sobre el embarazo no planificado y uniones tempranas en niñas y adolescentes que impiden concretar la calidad de vida y desarrollo económico de la República Dominicana.

La República Dominicana tiene la tasa de fecundidad adolescente más alta en la región (100,6 por cada 1.000) y una de las más elevadas en matrimonio infantil, con un 12 % de enlaces de niñas menores de 15 años, según datos de agencias de la ONU.