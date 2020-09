EEUU.- Trump pagó tan solo 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016 y estuvo sin hacerlo durante una década

28/09/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL NORTEAMÉRICA RON ADAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó tan solo 750 dólares en impuestos sobre la renta en 2016, cuando logró imponerse en las elecciones, y la misma cantidad en 2017, mientras que estuvo sin hacerlo durante al menos una década desde el año 2000, según el diario 'The New York Times'.



El magnate de Nueva York ha logrado estar exento de pagar más impuestos puesto que declaró más pérdidas que ingresos durante la entrada del nuevo siglo, algo, apunta este medio, que no le ha impedido disfrutar de un costoso estilo de vida al "deducir impuestos sobre lo que algunos considerarían gastos personales", como el uso de sus residencias, aviones y 70.000 dólares en peluquería para acudir a televisión y sesiones de maquillaje para su hija Ivanka Trump.



El extenso informe que ha publicado el periódico expone que Trump logró reducir la cifra de impuestos a pagar "con medidas cuestionables", incluyendo un reembolso de casi 73 millones de dólares, que está siendo investigado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).



Asimismo, señalan las mismas fuentes, el presidente de Estados Unidos habría utilizado casi 430 millones de dólares que obtuvo con la venta de su imagen y con su programa de telerrealidad 'El Aprendiz', para financiar sus otros negocios, principalmente sus campos de golf, cuyas pérdidas millonarias se cuentan por decenas "año tras año".



'The New York Times' ha señalado que Trump es "personalmente responsable" de una deuda de 300 millones de dólares, que vence en los próximos cuatro años.



La declaración de impuesto de Trump ha sido un misterio desde que se presentó como candidato a ocupar la Casa Blanca, convirtiéndole posteriormente en el primer presidente de Estados Unidos en no ofrecer detalles sobre sus finanzas en décadas.



En una rueda de prensa celebrada minutos después, el presidente Trump ha calificado como "noticias falsas" esta información y ha acusado al IRS de tratarle mal.



"Todo se revelará. Pago mucho y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta", ha dicho Trump, quien ha vuelto a insistir en que hará público todos los detalles de sus declaraciones de impuestos una vez el IRS termine con sus investigaciones, pese a que estar sujeto a las pesquisas de este ente no le impide publicar información al respecto.



En ese sentido, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, ha señalado que la información publicada por el diario "si no toda, la mayoría parece ser inexacta", y ha pedido los documentos a los que ha tenido acceso el diario, algo que le ha sido negado por el propio medio para defender los intereses de las fuentes, las cuales han asumido "enormes riesgos personales para ayudar a informar al público".