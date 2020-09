EE.UU. incluye a una unidad de Fincimex en la "lista negra" de empresas en Cuba

Dos hombres son vistos en una de las oficinas de Western Union, este lunes, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

Washington, 28 sep (EFE).- EE.UU. anunció este lunes la inclusión de American International Services (AIS), una unidad de la compañía de servicios financieros Fincimex, canal obligatorio de las remesas a Cuba, en la "lista negra" de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, subrayó en un comunicado que el departamento que dirige va a añadir a AIS a la Lista Restringida de Cuba y explicó que se trata de "una institución financiera controlada por el Ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano".

"El Ejército cubano también usa AIS, cuya compañía matriz es Fincimex, y otras entidades para cobrar tasas y manipular el mercado de remesas y de divisas extranjeras, como parte de los planes del régimen para ganar dinero y apoyar su aparato represivo", afirmó Pompeo.

El titular de Exteriores subrayó que las ganancias originadas por esas operaciones "benefician desproporcionadamente al Ejército cubano, ahondando la represión del pueblo cubano y financiando la intromisión de Cuba en Venezuela".

El objetivo de la medida de este lunes, agregó Pompeo, es "evitar que el Ejército cubano controle y se beneficie del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano. La gente debería poder recibir fondos de su familia en el extranjero sin tener que llenar los bolsillos de sus opresores".

E instó a "quien mande remesas a la familia en Cuba que emplee otros medios distintos de las entidades de remesas controladas por el Gobierno cubano", lo que actualmente no es posible ya que la única manera de recibir remesas procedentes de EE.UU. en Cuba es a través de canales controlados por el Estado.

Según la Lista Restringida de Cuba que aparece en la web del Departamento de EE.UU., la inclusión de AIS se hará efectiva mañana, 29 de septiembre.

En su página de internet, AIS detalla que es un sistema de envío de remesas a Cuba desde el extranjero a través de dos tipos de tarjetas, una de débito, por la que el remitente en el exterior ordena hacerle una tarjeta a su beneficiario, que puede recogerla en la isla en una oficina de Fincimex.

La manera de recargar la tarjeta es online, y con ella se puede extraer dinero en casas de cambio, cajeros automáticos y sucursales bancarias en Cuba, además de hacer pagos en tiendas, mercados restaurantes y hoteles.

La otra tarjeta es la llamada AIS NO CASH, que puede pedir un remitente en el extranjero para un residente en Cuba cuando manda la remesa. Con esa tarjeta, que el beneficiario puede recoger en oficinas de Fincimex, se puede pagar en tiendas, restaurantes, hoteles, gasolineras...

La otra modalidad de envío de dinero a Cuba que permite AIS es a través de depósitos directos a cuentas bancarias por su página web.

A principios de junio, el Departamento de Estado informó de que iba a incluir a Fincimex en esa "lista negra"; aunque días después no llegó a formalizar la decisión en el Federal Register, aunque emitió una corrección el 19 de junio para añadir a esa compañía. No obstante, en la lista actualizada del 26 de julio sigue sin aparecer, aunque el Departamento de Estado dice en su web que la entrada de Fincimex en el listado se hizo efectiva el 19 de junio.

Entretanto, Western Union sigue operando en Cuba, lo que no podría hacer si Fincimex estuviera incluida en la lista.

Efe pudo constatar este lunes que las oficinas de Western Union seguían abiertas en La Habana.

Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y, en el caso de Western Union, ese socio es desde 2016 Fincimex, que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos.