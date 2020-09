EEUU.- Biden rechaza el test de drogas y Trump siembra la duda antes del primer debate

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, ha rechazado someterse a un análisis en busca de posibles estimulantes antes del primer debate televisado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha utilizado esta negativa para volver a sembrar la duda sobre su rival.



Trump ha cuestionado en diversas ocasiones a Biden por su edad y su agilidad mental e incluso ha sugerido que podría tener demencia senil, a pesar de que tan solo le saca tres años. En varias ocasiones ha insinuado que el exvicepresidente se medica para mejorar sus intervenciones.



"Exigiré con firmeza que Joe 'El Somnoliento' Biden se someta a un análisis de drogas antes o después del debate del martes por la noche", planteó Trump el fin de semana, de cara al primer cara a cara televisado que tendrán los dos aspirantes a la Presidencia.



Biden ha sido interrogado al respecto, para ver si acepta la propuesta. "No, no tengo comentarios", ha respondido entre risas a preguntas de los periodistas, horas después de la propuesta de Trump.



"Joe Biden acaba de anunciar que no acepta un test de drogas. Vaya, ¿me pregunto por qué?", ha afirmado el presidente este lunes en su cuenta de Twitter, de nuevo sembrando la duda sobre la capacidad de su rival político.