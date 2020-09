EEUU.- Biden acusa a Trump de intentar acabar con el 'Obamacare' con la nominación de Barrett al Tribunal Supremo

28/09/2020 El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ADAM SCHULTZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha acusado este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar acabar con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, pos sus siglas en inglés), más conocido como 'Obamacare', con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett como candidata al Tribunal Supremo, a poco más de un mes para las elecciones.



"El presidente Trump ve la oportunidad de cumplir con su misión explícita: robar las protecciones vitales de la ACA de innumerables familias", ha señalado Biden durante un acto de campaña en Wilmington, en el estado de Delaware, ha informado 'USA Today'.



"No es ningún misterio lo que está sucediendo aquí. (...) El Partido Republicano ha estado tratando de eliminarlo durante una década", ha criticado el candidato demócrata, quien ha recordado como el Supremo ya ratificó en dos ocasiones durante el año 2010 esta legislación.



Biden ha calificado como "abuso de poder" la polémica nominación de Barrett, pues se esperaba que tuviera lugar tras las elecciones del 3 de noviembre, ya que considera que la Administración Trump está pidiendo al Supremo que acabe con el 'Obamacare', "en medio de la peor crisis de salud mundial en un siglo".



La reciente nominación de Barrett por el presidente Trump para ocupar la plaza que dejó la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg después de su muerte, ha hecho saltar las alarmas dentro del Partido Demócrata, ya que la magistrada ya se mostró en desacuerdo con el Tribunal Supremo en relación a mantener vigente el 'Obamacare'.



"No debería sorprendernos que el sábado el presidente Trump nominara a la jueza Amy Coney Barrett, y el domingo expusiera claramente cuál es su objetivo: terminar con 'Obamacare'", ha dicho Biden, quien ha pedido a los miembros del Senado que retrasen la confirmación de Barrett y permitan al ganador de las elecciones elegir quien ocupara la plaza de Ginsburg.



Horas antes de la intervención de su rival demócrata, Trump celebró en redes sociales la perspectiva de que el Supremo derogase el 'Obamacare', ya que él cuenta con "una alternativa mucho mejor y mucho barata", aunque todavía no ha dado detalles de la misma.



El proceso de ratificación de Barrett depende ahora del Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría suficiente para aprobar este nombramiento a pesar del rechazo manifestado ya públicamente por senadoras como Susan Collins y Lisa Murkowski, ambas republicanas.



El Partido Demócrata ha señalado durante las últimos días la "hipocresía" mostrada por los republicanos durante este caso, pues en el último año de la presidencia de Barack Obama, en 2016, el Senado, de mayoría republicana, bloqueó el nombramiento de Merrick Garland para que ocupara la vacante surgida en el Supremo tras la muerte de Antonin Scalia por ser año electoral.