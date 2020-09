Doña Letizia, la señora de los anillos en la fundación BBVA

28/09/2020 Doña Letizia preside un acto en la fundación BBVA el lunes 28 de septiembre de 2020 POLITICA EUROPA ESPAÑA



MADRID, 28 (CHANCE)



La Reina Letizia vuelve a apostar por los anillos, pero no es su alianza de matrimonio la que ha escogido para dar una vida a este complemento en sus apariciones públicas.



Al no tener que saludar con la mano debido a las medidas impuestas por el coronavirus, Doña Letizia ha vuelto a incluir en sus outfits los anillos, una pieza que descartó al molestarle cuando tenía que dar la mano en sus actos institucionales.



Este lunes la Reina ha presidido el acto de la fundación microfinanzas BBVA 'mujeres incansables': retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis' con el fin de dar visibilidad al esfuerzo de mujeres frente al coronavirus. Con un vestido estampado de cuadros de manga francesa y acabado asimétrico que adornó con un sencillo cinturón negro, la esposa de Don Felipe, que llegó al acto envuelta en un halo de seriedad y sobriedad, dejó todo el protagonismo al anillo en forma de corazón que lució en dedo índice de la mano izquierda. Aunque en esta vuelta a los anillos no hay rastro de su alianza. Para completar su look, que nunca pasa desapercibido, Doña Letizia se decantó por unos altos salones color negro con print de serpiente.