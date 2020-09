Debut amargo de Higuaín en la MLS

Fotografía cedida por la Liga Mayor de Fútbol (MLS) estadounidense donde aparece el delantero argentino Gonzalo "El Pipa" Higuaín durante su primer entrenamiento con el Inter Miami CF en Fort Lauderdale, Florida (EEUU). EFE/Inter Miami CF/MLS

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El argentino Gonzalo Higuaín, exjugador de River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milán y Chelsea, tuvo un debut amargo con su nuevo equipo, el Inter Miami, en la liga estadounidense (MLS).

El saldo del internacional albiceleste fue de derrota ante el Philadelphia Union (3-0) y penalti enviado por encima del larguero cuando el marcador era de 2-0.

Higuaín entró en el once inicial planteado por el técnico uruguayo Diego Alonso y en la primera mitad estuvo cerca de estrenar su cuenta goleadora con un par de opciones, una con una chilena. En la segunda envió alto una pena máxima e increpado inmediatamente por sus rivales, se encaró con un par de ellos.

No obstante, la presencia del jugador que ha llegado a la MLS procedente del Juventus ofreció una vertiente más ofensiva a su equipo, que incluso dobló en tiros a su rival, pero le faltó acierto y eficacia, justo lo contrario que a su rival.

El conjunto de la franquicia que lidera David Beckham es penúltimo de la Conferencia Este con once puntos en catorce encuentros, en tanto que el Philadelphia Union es segundo con 28, a tan solo dos del Columbus Crew.