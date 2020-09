Cultura.- Dwayne 'The Rock' Johnson anuncia que votará a Joe Biden en las elecciones estadounidenses

28/09/2020 Dwayne 'The Rock' Johnson anuncia que votará a Joe Biden CULTURA DWAYNE JOHNSON/YOUTUBE



MADRID, 28 (EUROPA PRES)



El próximo 3 de noviembre Estados Unidos celebrará sus elecciones presidenciales. Y en esta ocasión, y por primera vez, Dwayne 'The Rock' Johnson, el que es en estos momentos el actor mejor pagado de Hollywood, ha compartido su postura política y ha publicado un vídeo anunciando que votará a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata.



Johnson mostró su apoyo a Biden y Kamala Harris a través de un vídeo en su canal de YouTube. "Nunca he apoyado públicamente a candidatos presidenciales en toda mi vida o carrera. Así que dije 'quitémonos esto de encima' y yo, oficialmente os apoyo como presidente y vicepresidenta de nuestro gran país", dijo en el vídeo, que contó con la participación de ambos políticos. "Significa mucho para nosotros", respondió Biden.



https://www.youtube.com/watch?v=THR4l0MJLu4



"Los dos tenéis experiencia como líderes. Habéis hecho cosas geniales. Joe, tienes una carrera increíble. Has dirigido con gran compasión, corazón y determinación, pero también alma", agregó el actor.



El intérprete compartió un segundo vídeo animando a sus fans a votar. "Creo que el día de las elecciones debería ser un festivo pagado", propuso el intérprete . "Incentivar a los americanos a salir ahí fuera, especialmente aquellos que no pueden escaparse del trabajo, para votar", añadió. "Es el poder de nuestras voces. Votar es tener voz", sentenció Johnson.



https://www.youtube.com/watch?v=CDVAivzq2og&ab_channel=TheRock



Johnson no es la primera celebridad que anima a sus fans a votar. Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill hicieron lo propio desde el set de Jurassic World luciendo camisetas pidiendo la participación ciudadana. Regina King y Damon Lindelof también se han sumado a esta iniciativa y aprovecharon la victoria de Watchmen en los premios Emmy para incitar a los estadounidenses a votar el próximo 3 de noviembre.