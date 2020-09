Costa Rica aplicará pruebas de antígeno para aumentar la capacidad diagnóstica

Personal de salubridad realiza varias pruebas del COVID-19, el pasado 7 de julio, en la localidad de Alajuelita, al oeste de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 28 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó este lunes que como complemento a las pruebas PCR comenzará a aplicar pruebas de antígeno con el objetivo para aumentar la capacidad de diagnóstico de la COVID-19.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó en conferencia de prensa que este lunes se emitió el lineamiento, el cual establece que las pruebas de antígeno, que detectan proteínas específicas del virus, se aplicarán únicamente en los centros de salud pública a personas que presenten síntomas.

Las pruebas de antígeno permitidas en Costa Rica deben tener una sensibilidad, que es la capacidad para identificar correctamente a una persona contagiada, de al menos del 80 %.

El ministro de Salud reconoció que Costa Rica tiene el reto de aumentar la capacidad de testeo y que las pruebas de antígeno van a contribuir, pues brindan un diagnóstico más rápido y son de menor costo.

Salas aclaró que si una persona da negativo en estas pruebas, la misma muestra será sometida a una prueba PCR para descartar falsos negativos.

LA PANDEMIA EN COSTA RICA

Este lunes las autoridades de Costa Rica contabilizaron 730 casos nuevos de COVID-19, cifra menor a los 935 registrados el domingo.

El total de casos llegó a 73.714 desde que el 6 de marzo anterior se detectara el primer contagio en el país.

Los últimos dos días los casos nuevos han estado por debajo de los 1.000 diarios, a diferencia de las semanas previas cuando han habido más de 1.200, aunque para las autoridades esto no se puede considerar aún como una tendencia.

"Debemos seguir trabajando para que las cifras no sigan aumentado y para que haya una reducción sostenida. Los casos no han aumentado de forma exponencial (en los últimos días), ha habido cierta estabilidad, pero debemos seguir cuidándonos entre todos", declaró el ministro de Salud.

En Costa Rica se han recuperado 29.420 personas, pero las autoridades han reconocido que existe un retraso en la contabilidad de esta cifra debido a las dificultades que supone la transmisión comunitaria y el aumento sostenido de contagios de las últimas semanas.

Este lunes hay 617 personas hospitalizadas, de las cuales 228 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

Este país centroamericano sumó este lunes 14 muertes relacionadas a la COVID-19, con las que el total asciende a 861 a lo largo de la pandemia.

Costa Rica se encuentra en una fase de apertura de las actividades económicas casi total, con limitaciones de aforo, horario y restricciones a la circulación de vehículos por número de placa.

Permanecen cerrados los bares, las discotecas y los casinos, suspendidas las actividades masivas, mientras que el regreso del curso lectivo presencial fue descartado por lo que resta del año.