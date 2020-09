Coronavirus.- Países Bajos impone el teletrabajo y prevé sanciones para las empresas que no gestionen bajas por COVID-19

Países Bajos ha quintuplicado las cifras de hospitalizaciones en las últimas cuatro semanas



EUROPA PRESS



El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado este lunes una serie de medidas para intentar atajar los contagios de coronavirus que no incluyen el uso obligatorio de mascarilla --aunque sí lo recomienda--, impone el teletrabajo cuando sea posible y prevé sanciones para las empresas que no gestionen adecuadamente la detección y las bajas por contagio.



Entre las medidas, destaca que los empresarios serán responsables si se registra un brote que afecte a los trabajadores. La empresa afectada tendrá que cerrar durante dos semanas. Además se podrá seguir comprando, pero solo en caso de que sea necesario.



Además, los restaurantes y bares deberán vetar el acceso a partir de las 21.00 horas y cerrar sus puertas a las 22.00 horas. Solo se permitirán actividades de hasta 30 personas en interiores, incluidos menores de edad, pero excluido el personal. Los grupos en exterior no deben ser de más de cuatro personas, informa la prensa holandesa.



No se permitirán concentraciones de más de 40 personas en exteriores. Los eventos deportivos serán a puerta cerrada, sean a nivel profesional o aficionado. Las visitas a domicilios están limitadas a tres invitados sin tener en cuenta a los menores de 12 años.



Los supermercados deberán reservar dos horas al día para mayores y otras personas vulnerables y los clientes deberán respetar la distancia de 1,5 metros. Podrán expulsar a clientes que no cumplan estas normas.



Los negocios en los que sea necesario un contacto estrecho tales como salones de belleza, terapeutas y trabajadores sexuales tendrán que llevar un registro de los clientes con información de contacto que deberán entregar a las autoridades municipales si fuera requerido.



Los hoteles y negocios asimilables también llevarán registro de visitas y los museos, monumentos y bibliotecas tendrán limitado el acceso en función del espacio disponible y siempre con cita previa. Los centros educativos, actos religiosos y funerales están exentos de estas normas, igual que las manifestaciones.



Las nuevas medidas entran en vigor este martes a las 18.00 horas, ha explicado Rutte en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Hugo de Jonge. "Esperamos que las medidas tengan resultado en un plazo de entre diez días y dos semanas y si no cambia nada en tres semanas sería muy realista pensar que se tomarán medidas más severas", ha apuntado Rutte.



En cuanto a la mascarilla, Rutte ha defendido su uso siempre que no se pueda cumplir con la distancia de 1,5 metros entre personas. "No creemos que deba ser obligatoria, salvo en el caso en el que no se pueda respetar la distancia de seguridad, en particular en casos de contactos diversos, como en un tren", ha indicado.



Países Bajos ha quintuplicado las cifras de hospitalizaciones en las últimas cuatro semanas y en los siete últimos días, hasta en seis se ha superado el récord de contagios diarios. El domingo se informó de 2.999 nuevos positivos y el Gobierno estima que habrá unos 5.000 contagios diarios en las próximas jornadas.