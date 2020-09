Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las finanzas personales de Trump, las escasas esperanzas de un estímulo y una triste marca para el covid.

No mucho

El presidente Donald Trump pagó US$750 en impuestos sobre la renta en 2016 y 2017, según un informe publicado en The New York Times. Los documentos, que Bloomberg News no ha verificado, también muestran que Trump está perdiendo millones de dólares en sus campos de golf y cientos de millones en deuda que vencerá en los próximos años. El presidente dijo que el artículo “es totalmente falso”, mientras que todavía se niega a publicar sus declaraciones hasta que se complete una auditoría. La campaña de Biden aprovechó la publicación a semanas de las elecciones. También ha sido una oportunidad para que comerciantes vendan productos con la leyenda: “Pagué más en impuestos que Donald Trump”.

Todavía hay esperanza

Cada vez hay menos posibilidades de un nuevo paquete de estímulo fiscal antes de las elecciones, sin embargo, las esperanzas no se han desvanecido por completo. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas presentarían dentro de poco una nueva “propuesta”, y agregó que preferiría que la mayoría de la Cámara de Representantes apruebe un acuerdo real a que simplemente vote por un paquete que estaría muerto a su llegada al Senado. Si bien el viernes hubo algunas conversaciones entre Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, las grandes diferencias que se mantienen en torno a la envergadura del paquete y la cercanía de las elecciones significan que los legisladores se mantienen escépticos de que sea posible un avance.

Triste marca

Es probable que la cifra global de muertos por covid-19 supere 1 millón hoy, mientras que los casos ya sobrepasan los 33 millones. Los expertos dicen que es posible que el verdadero número de personas que han muerto sea casi el doble del recuento oficial. La marca se sobrepasará mientras los Gobiernos siguen enfrentando dificultades para contener la enfermedad, pese a que autoridades de muchos países están imponiendo o extendiendo sus medidas. The Times, en Londres, informa que la ciudad podría tener que implementar nuevas medidas de confinamiento. Autoridades de Nueva York están preocupados por fuertes aumentos localizados de contagios, pese a que la tasa en toda la ciudad sigue siendo baja.

Los mercados suben

Los inversionistas globales parecen haberse tomado el fin de semana para reevaluar su pesimismo de la semana pasada, ya que índices en todo el mundo están registrando sólidas alzas. El índice MSCI Asia-Pacific subió 1,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un aumento de 1,7%, y el Nikkei 500 del país superó su máximo de la era de la burbuja de 1980. En Europa, el índice Stoxx 600 había subido 1,8% hasta las 5:50 a.m., hora del este, y los bancos avanzaban gracias a que todos los sectores de la industria estaban en territorio positivo. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,669% y el oro se acercaba a los US$1.850 la onza.

También hoy...

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, da testimonio ante el Parlamento Europeo a las 9:45 a.m., donde se espera que pida un mayor estímulo fiscal. Los datos del sector manufacturero de la Fed de Dallas para septiembre se dan a conocer a las 10:30 a.m. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, habla más tarde. Alibaba Group Holding Ltd. celebra un día del inversionista y comienza la Cumbre Global de Materias Primas de FT.

