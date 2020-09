Celta y Huesca, segundo examen al ilusionante inicio de Barça y Atlético

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez celebra con sus compañeros su gol ante el Granada durante el partido de la tercera jornada de Liga que disputaron en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez.

Madrid, 28 sep (EFE).- Barcelona y Atlético de Madrid pondrán a prueba su arrollador inicio de temporada en los campos del Celta y del Huesca, respectivamente, en esta cuarta jornada de LaLiga Santander 2020/21, mientras que el Real Madrid se estrenará como local este curso ante el Valladolid y el Betis, líder, visitará al Getafe.

La era de Ronald Koeman comenzó con una convincente victoria sobre el Villarreal (4-0) con un protagonista estelar, Ansu Fati, autor de los dos primeros goles y que forzó el penalti para que Leo Messi ampliara la cuenta. El jovencísimo internacional español se encarga de demostrar cada día que es la gran esperanza de futuro para el barcelonismo cuando el '10' argentino deje de pertenecer a la plantilla azulgrana.

Traslada su ambición y la versión Koeman a Balaidos, un feudo habitualmente complicado. De hecho no gana en Vigo el conjunto catalán desde hace cinco años, cuando el 5 de abril de 2015 cuando el cuadro que dirigía Luis Enrique se impuso por 0-1 con gol del francés Jeremy Mathieu. Desde entonces ha enlazado tres derrotas y tres empates.

Para el Celta que dirige el exbarcelonista Óscar García Junyent es una oportunidad de demostrar que esta campaña no va a cometer errores de la pasada y que cuanto menos está en disposición de no pasar tantos apuros. De momento permanece invicto, con un triunfo y dos empates, y su gran referente, Iago Aspas, ha comenzado la temporada pletórico y colidera con tres dianas la clasificación de artilleros. El gallego volverá a ser la gran amenaza para los azulgrana.

Aún más esperanzadora fue la puesta de largo del Atlético de Madrid con su goleada frente al Granada (6-1), en un magnífico encuentro de todo el bloque, con especial mención al luso Joao Felix y al uruguayo Luis Suárez, que pese a llevar tan solo horas en el equipo tras salir del Barcelona tuvo un estreno estelar, con dos tantos y una asistencia.

El conjunto de Diego Pablo Simeone se traslada este miércoles para medirse al Huesca en El Alcoraz, al que, hace dos temporadas, en la primera presencia del conjunto aragonés en la elite, ganó ambos partidos por 3-0. Es claro favorito pero esa condición no existe en el vocabulario del técnico argentino y sus pupilos.

El cuadro que dirige 'Míchel' Sánchez ha dejado mejores sensaciones, sobre todo en sus visitas al Villarreal y al Valencia, que resultados. Le ha faltado el refrendo de alguna victoria que hasta incluso mereció. En el único partido en casa fue sorprendido por el Cádiz, con lo que la plantilla oscense se ha conjurado para tratar de dar la campanada.

Más dudas está dejando el actual campeón, el Real Madrid, que comenzó con un empate en San Sebastián y un más que complicado triunfo en Sevilla ante el Betis. Jugará su primer partido como local del curso en el Alfredo di Stéfano ante el Valladolid, que la pasada campaña, en la segunda jornada, sacó un empate del Santiago Bernabéu con un gol postrero de Sergi Guardiola.

Ambos equipos mantienen las mismas señas de identidad y por tanto avecina dura oposición el conjunto de Sergio González, que por otro lado aún no conoce la victoria después de haber disputado tres partidos. Sabe que no es un partido de 'su' liga, pero al amparo de las tablas de la campaña precedente vuelve a Madrid con la ambición de sorprender de nuevo al bloque de Zinedine Zidane, en el que la gran preocupación es el germano Toni Kroos, que se retiró lesionado en el Benito Villamarín.

También estrenará su condición de local el Sevilla tras ganar con apuros al Cádiz. Recibirá al Levante, reforzado por su remontada en El Sadar con un estelar José Luis Morales.

Mientras tanto, el Betis, que se situó líder pese a su derrota ante el Real Madrid gracias a la goleada encajada por el Granada, visitará al siempre competitivo Getafe en un duelo de estilos. Toda una prueba de algodón para la evolución del conjunto del chileno Manuel Pellegrini.

El Reale Arena ofrecerá la apertura de la cuarta jornada este mismo martes con un más que interesante choque entre la Real Sociedad y el Valencia, cuyo técnico, Javi Gracia, tuvo buena parte de sus mejores años como jugador en el conjunto vasco.

Las bajas por diversos motivos han influido en el arranque irregular del conjunto de Imanol Alguacil, mientras que la falta de refuerzos es por ahora uno de los problemas de este nuevo cuadro valencianista.

Herido por la mala primera parte en el Camp Nou, el Villarreal de Unai Emery necesita enmendar la plana cuanto antes, y para ello nada mejor que vencer y convencer al Alavés, penúltimo, en tanto que el colista, el recién ascendido Elche, único equipo que aún no ha sumado, visitará al Eibar, que también tiene únicamente una unidad.

Para el Cádiz el del jueves será un partido especial. Visitará por primera vez al Athletic en el Nuevo San Mamés. Lo hará dispuesto a mostrar las virtudes que le han devuelto a la elite y a acabar con la historia negra en Bilbao, pues nunca ha vencido en partido liguero.

El otro encuentro de esta jornada intersemanal, el Granada-Osasuna, quedó aplazado por tener que disputar el conjunto granadino el jueves la eliminatoria de la Liga Europa frente al Malmoe en Suecia.

-- Programa de la 4ª jornada (hora CET, -2 GMT):

. Martes:

19.00 Real Sociedad-Valencia

21.30 Getafe-Betis

. Miércoles:

19.00 Huesca-Atlético de Madrid

19.00 Villarreal-Alavés

21.30 Eibar-Elche

21.30 Real Madrid-Valladolid

. Jueves:

19.00 Athletic-Cádiz

19.00 Sevilla-Levante

21.30 Celta-Barcelona

Aplazado: Granada-Osasuna