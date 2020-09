BTS lanzará su nuevo álbum "BE (Deluxe Edition)" el 20 de noviembre

La banda surcoreana BTS se presenta durante las celebraciones de Año Nuevo en Time Square, Nueva York, EE.UU., el 31 de diciembre de 2019. EFE/EPA/ANGEL COLMENARES/Archivo

Seúl, 28 sep (EFE).- La banda surcoreana BTS lanzará el próximo 20 de noviembre su nuevo álbum "BE (Deluxe Edition)", un trabajo en el que los siete integrantes del grupo se han involucrado por primera vez a nivel de producción, según anunció hoy la agencia que los representa, Big Hit Entertainment.

El nuevo disco, cuyo desarrollo el grupo ha estado compartiendo a través de su canal de YouTube (BANGTANTV), busca "esparcir por el mundo un mensaje sanador subrayando que 'incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa'".

En este álbum marcado por la pandemia RM, Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope y Jungkook han participado activamente por primera vez en labores de diseño, composición o desarrollo de conceptos, según un comunicado de Big Hit.

"BE (Deluxe Edition)", el quinto trabajo de estudio de la banda, será lanzado a partir de las 4.00 GMT del 20 de noviembre.

El lanzamiento viene precedido del enorme éxito cosechado por el single "Dynamite", presentado el pasado 21 de agosto y que se ha convertido en el lanzamiento más escuchado en las primeras 24 horas en la plataforma Spotify este año.

También logró convertirse en el vídeo musical más visto en sus primeras 24 horas en Youtube (101,1 millones de visionados).

El grupo aparecerá, además, en el "Tonight Show" de Jimmy Fallon para un especial de una semana que se emitirá entre hoy y el 2 de octubre, y también tiene previsto ofrecer dos conciertos que se emitirán por internet los días 10 y 11 octubre.

Por su parte, Big Hit prepara también para octubre su salida a bolsa y ya anunció en septiembre que con su oferta pública inicial (OPI), una de las más esperadas del año en la Bolsa de Seúl, espera captar unos 962.600 millones de wones (unos 705 millones de euros/820 millones de dólares).

La empresa ha implementado una importante estrategia de crecimiento en los dos últimos años, lanzando una segunda "boy band", Tomorrow X Together (conocida también como TXT), y absorbiendo sellos de K-Pop como Source Music y Pledis Entertainment o a la desarrolladora surcoreana de videojuegos musicales Superb.