17/07/2020 Asraf Beno confiesa que la crisis del Covid ha paralizado sus planes de boda con Isa Pantoja. MADRID, 28 (CHANCE) Una vez que se ha desvelado que el gran proyecto secreto de Isa Pantoja era matricularse en la Universidad para cursar los estudios de Derecho y convertirse en la abogada que defienda el derecho al honor del mediático clan, ahora todas las miradas están puestas en cuándo la hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno pasarán por el altar. Y es que la pareja, más enamorada que nunca cuando acaban de celebrar 20 meses de amor, nunca ha negado que les encantaría casarse. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Una vez que se ha desvelado que el gran proyecto secreto de Isa Pantoja era matricularse en la Universidad para cursar los estudios de Derecho y convertirse en la abogada que defienda el derecho al honor del mediático clan, ahora todas las miradas están puestas en cuándo la hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno pasarán por el altar. Y es que la pareja, más enamorada que nunca cuando acaban de celebrar 20 meses de amor, nunca ha negado que les encantaría casarse.



Isa, que siempre asegura que se casará cuando Asraf se lo pida, "deja la pelota" en el tejado de su chico que, ante nuestras cámaras, confiesa que "no hay prisa. Con esto del Covid se ha estropeado todo". Pero no duda en afirmar que con su novia quiere hijos, boda y "de todo, todo".



Además, Asraf asegura que todavía no saben cómo se organizarán ahora que Chabelita estudiará en la Universidad de Jerez de la Frontera. Y es que la pareja, que hasta ahora vivía a caballo entre Madrid y Cádiz, tendrá que replantearse su lugar de residencia, puesto que la hija de la tonadillera tendrá que centrarse en los libros.