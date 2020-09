Armenia/Azerbaiyán.- La UE mantiene "intensas" gestiones diplomáticas para frenar la crisis en Nagorno-Karabaj

Pide a Turquía que contribuya a la pacificación del conflicto tras mostrar su apoyo a Bakú



BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha señalado este lunes que mantiene "intensas gestiones diplomáticas" para lograr el cese de las acciones militares en la convulsa región de Nagorno-Karabaj, donde este domingo se han reanudado los enfrentamientos entre tropas de Azerbaiyán y Armenia.



Este domingo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, mantuvo contactos con los ministros de Exteriores de ambos países a los que subrayó la importancia de pactar un alto el fuego inmediato. El jefe de la diplomacia les transmitió a ambos que no hay solución militar al conflicto y que "la única salida adelante" es volver a la mesa de negociación de la OSCE, sin establecer condiciones previas.



En rueda de prensa su portavoz, Peter Stano, ha defendido el "intenso" trabajo diplomático de la UE en la zona con el foco puesto en rebajar las tensiones militares, después de que se hayan reportado varias decenas de muertos en las filas de Armenia y Azerbaiyán. "Ha habido contactos a distintos niveles. Estamos muy activos para establecer canales con todos los actores que puedan ayudar a frenar las hostilidades", ha indicado.



"Estamos realizando los contactos diplomáticos necesarios, además apoyamos el esfuerzo de la OSCE y la comunicación con todos los actores que tienen influencia en el escenario", ha asegurado, reiterando que las labores diplomáticas de la UE no se limitan a la actividad de Borrell, ya que juegan un papel importante las delegaciones del bloque en el terreno.



Sobre el apoyo mostrado por Turquía a Azerbaiyán, Stano ha pedido que Ankara contribuya al cese de los ataques y a una solución pacífica del conflicto. De esta forma, ha subrayado que aparte de las llamadas a Bakú y Erevan, todos los actores regionales tienen una responsabilidad para rebajar los choques militares. Si bien, no ha confirmado contactos directos con las autoridades turcas sobre Nagorno-Karabaj.



"La escalada que vemos ahora es preocupante y existe un riesgo real para la región. Nadie va a sacar provecho de una guerra, esto es lo que intentamos evitar, por lo que pedimos a los actores implicados que cesen las hostilidades y al resto de actores con influencia que contribuyen a frenar las confrontaciones", ha afirmado el portavoz de Borrell.



CONFLICTO DE NAGORNO-KARABAJ



A mediados de julio, ya hubo enfrentamientos en la zona que separa la región azerí de Tovuz de la provincia armenia de Tavush, cerca de Georgia, a varios cientos de kilómetros de Nagorno-Karabaj, que es desde 1988 un punto de disputa entre Armenia y Azerbaiyán.



Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada república. El conflicto vivió una escalada de violencia en abril de 2016 y, si bien se logró pactar un nuevo alto el fuego, se siguen registrando enfrentamientos esporádicos en la zona fronteriza.



Para impulsar una solución negociada del conflicto, se instituyó en 1994 el llamado Grupo de Minsk, copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia. El grupo incluye además a Alemania, Bielorrusia, Finlandia, Italia, Suecia y Turquía, así como a Armenia y Azerbaiyán, y la 'troika' de la OSCE, los países que representan la Presidencia de turno, la anterior y la siguiente.