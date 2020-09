Armenia y Azerbaiyán continúan los combates en Nagorno Karabaj

Captura de un video facilitado por el autodenominado ministerio de Defensa de Nagorno-Karabakh (NKR), via Youtube, que muestra unos tanques supuestamente destruidos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. EFE/EPA/NKR DEFENSE ARMY / HANDOUT

Tiflis/Bakú, 28 sep (EFE).- Los combates en el enclave separatista de Nagorno Karabaj, que este domingo se cobraron decenas de víctimas entre civiles y militares, continuaron durante la noche y las primeras horas de esta mañana, según fuentes de Armenia y Azerbaiyán.

"Durante la noche los combates continuaron con diversa intensidad. Por la mañana el enemigo reanudó su ofensiva con el empleo de artillería, blindados y lanzacohetes TOS", escribió hoy la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Sushán Stepanián, en Facebook.

La fuente agregó que las fuerzas armenias toman las medidas necesarias para repeler los ataques.

La parte azerbaiyana, a su vez, acusó a las fuerzas armenias de bombardear la ciudad de Terter, limítrofe con la zona de Nagorno Karabaj y situada a 332 kilómetros al oeste de Bakú.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país, Armenia ataca "de forma premeditada" a la población civil y la infraestructura civil de esa localidad.

Al mismo tiempo, la nota se refiere a los combates en Nagorno Karabaj, donde, según Exteriores azerbaiyano, las tropas no luchan contra la población civil sino que "llevan a cabo contraataques en el marco del derecho humanitario internacional".

Las fuerzas de Nagorno Karabaj confirmaron hasta ahora la muerte de al menos 31 militares en los ataques de las fuerzas azerbaiyanas y publicaron los nombres de los soldados fallecidos.

Armenia también negó la información azerbaiyana sobre centenares de sus soldados fallecidos en los choques con las fuerzas de Azerbaiyán.

Bakú, a su vez, por el momento no ha ofrecido información oficial sobre el número de las bajas militares en la región durante la escalada que comenzó este domingo.

Al mismo tiempo, ambas partes informaron de varias víctimas entre la población civil, residente en la línea de separación entre las partes en Nagorno Karabaj.

Tanto en Armenia como en Azerbaiyán ayer fue decretada la ley marcial debido a la escalada de la situación en Nagorno Karabaj, donde el último gran enfrentamiento se registró en 2016 y recibió el nombre de la "guerra de los cuatro días".

El líder del territorio separatista, Araik Arutiunián, acusó anoche a Turquía de prestar apoyo con armas y militares a Azerbaiyán y dijo que en la actualidad Nagorno Karabaj combate no solo con Azerbaiyán sino con Turquía, según declaraciones difundidas en redes sociales.

El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

Al término de los combates, las fuerzas armenias se hicieron con el control del Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos, que llaman "franja de seguridad", para unirlo a Armenia.

Azerbaiyán sostiene que la solución al conflicto con Armenia pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Armenia, por su parte, apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno Karabaj y aboga por la participación de los representantes del territorio separatista en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.