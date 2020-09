Alemania recuerda que la prioridad es la salud y busca activar el turismo

EFE/David Arquimbau/Archivo

Berlín, 28 sep (EFE).- La presidencia de turno alemana de la Unión Europea (UE) recordó que la prioridad es velar por la salud de los ciudadanos en medio de la pandemia y reiteró su propósito de reactivar el turismo.

"El sector turístico ha resultado más duramente afectado por la pandemia que ningún otro", afirmó el secretario de Estado alemán de Turismo, Thomas Bareiss, en la apertura de la reunión informal de titulares del departamento de la UE.

El sector aportaba, antes de la crisis, un 10 % del producto interior bruto (PIB) de la UE; más de un 12 % de los ciudadanos europeos dependían de éste, añadió Bareiss.

El propósito de Alemania y del conjunto de los 27 es encontrar fórmulas para "superar la crisis aguda" en que ha quedado sumergido por la pandemia y lograr un "futuro robusto", añadió. Para ello es preciso posibilitar de nuevo viajes seguros, privados o de negocios

Las restricciones deben ceñirse "a las dimensiones necesarias", explicó, sin perder de vista que no se puede "descuidar" la protección de la salud.

La reunión informal de los titulares de Turismo de la UE se produce en un momento de máxima alerta en Europa ante el aumento de los contagios en su territorio.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, expresó este mismo lunes la preocupación del Ejecutivo por la evolución de los contagios también en Alemania.

En una conferencia virtual con la cúpula de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la canciller Angela Merkel mostró esa preocupación, ante la posibilidad de que los contagios adquieran dimensiones como las de Francia.

Medios alemanes aseguran que Merkel advirtió incluso de la posibilidad de que se lleguen a las 19.200 infecciones diarias en las navidades, a tenor del aumento continuado de estas semanas.

El pasado sábado se verificaron 2.507 infecciones, la cifra más alta desde el 18 de abril. Se está lejos aún de los más de 6.000 contagios que se registraron en los momentos más álgidos de la pandemia, entre finales de marzo y principios de abril.

Pero se observa con preocupación el incremento continuado que se viene produciendo desde hace ya quince días, con unos 2.000 contagios diarios.

El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en Alemania, informó este lunes de que en las últimas 24 horas se verificaron 1.192 nuevos casos de COVID-19, aunque las cifras de fin de semana suelen ser menores porque no todas las autoridades locales o regionales transmiten sus datos.

En total, Alemania suma 285.332 casos de coronavirus -sobre una población total de 83,2 millones de personas-, de los que unos 252.500 son pacientes recuperados. La cifra de muertos con o por el Sars-CoV2 se eleva a 9.460.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍSES A LOS VIAJEROS

El Gobierno alemán se propone sustituir el 30 de septiembre la recomendación general de no hacer viajes no esenciales o turísticos a regiones de riesgo por indicaciones específicas para cada uno de los países o zonas incluidas en esa lista.

Desde la Comisión Europea (CE) se pretende evitar decisiones sobre apertura o cierre de fronteras a escala nacional y coordinar una política común.

Actualmente, Alemania, gran país emisor de turistas, tiene incluidas en la lista de zonas de riesgo a regiones de prácticamente a todos sus países vecinos --Francia, Austria, Bélgica, Holanda, República Checa y Dinamarca- además de la extracomunitaria Suiza, así como a España en su conjunto, parte de Croacia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía.