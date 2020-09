África.- El deterioro en el Sahel y el lago Chad deja a otros 5 millones de personas necesitadas de ayuda

03/10/2019 Desplazados por la violencia en Burkina Faso en una escuela en Barsalogho POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL OCHA/OTTO BAKANO



La inseguridad alimentaria también se ha agravado y hay más de 10,7 millones que no tienen garantizado su sustento



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Sahel central y la cuenca del lago Chad se han convertido en dos de los principales focos de terrorismo yihadista en África en los últimos años, lo que ha desencadenado a su vez una crisis humanitaria sin precedentes en algunos de los países afectados. Durante 2020 la situación ha seguido deteriorándose y en lo que va de año, otros 5 millones de personas más necesitan ayuda para subsistir, con un total de 23,3 millones.



En ambos escenarios, los ataques armados, mayoritariamente manos de grupos yihadistas, no han cesado a pesar de la pandemia de coronavirus, empujando a miles de personas más abandonar sus hogares y agravando la ya de por sí complicada situación alimentaria, con millones de personas que dependen de la asistencia para subsistir.



En el caso del lago Chad, hay más de 2,8 millones de desplazados, algunos de los cuales se han refugiado en los países vecinos, mientras que más de 1.100 escuelas han cerrado como resultado de la inseguridad en Nigeria, Níger, Camerún y Chad, los cuatro países en los que operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).



En el noreste de Nigeria, donde comenzó la insurgencia hace más de una década, la inseguridad alimentaria se ha agravado y actualmente hay 4,3 millones de personas con problemas para garantizar su sustento, lo que la convierte de una de las mayores crisis alimentarias a nivel mundial, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



En total, en toda la región hay 5,2 millones de personas en inseguridad alimentaria y 500.000 niños menores de 5 años están en riesgo de desnutrición aguda severa, a un paso de la muerte. Actualmente hay 12,5 millones de personas necesitadas de ayuda urgente en las zonas afectadas, 1,7 millones más que al inicio de 2020, pero de los 1.830 millones de dólares solicitados para ofrecer asistencia en la región este año, solo se ha recibido el 28 por ciento.



DETERIORO EN EL SAHEL



En el caso del Sahel, la crisis en la zona fronteriza entre Malí, Burkina Faso y Níger "se está deteriorando rápidamente", según la OCHA. Más de 1,5 millones de personas se han visto desplazadas por la violencia, tanto yihadista como de carácter intercomunitario en algunas zonas, frente a los 70.000 desplazados que había hace dos años. De ello, un millón están en Burkina Faso. Además, hay 3.891 escuelas y 150 centros de salud que no están operativos.



Por lo que se refiere a la situación alimentaria, hay 5,5 millones de personas que tienen serios problemas para garantizar su alimentación, de los que casi 3,3 millones se encuentran en Burkina Faso, donde el incremento ha sido de un millón en lo que va de año.



Según los últimos datos actualizados, hay 10,8 millones de personas necesitadas de asistencia urgente en las zonas más afectadas por el conflicto en la región, 3,3 millones más que al inicio del año. Al igual que en el lago Chad, de los 1.000 millones solicitados para 2020 hasta ahora solo se han recibido el 32 por ciento.