Afganistán.- Pakistán recalca su "firme" apoyo al proceso de paz entre el Gobierno de Afganistán y los talibán

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Pakistán ha recalcado este lunes su "firme" apoyo al proceso de paz entre Afganistán y los talibán y ha reiterado que el conflicto en el país vecino "no tiene una solución militar", por lo que ha pedido a las partes que avancen en sus conversaciones para lograr un acuerdo definitivo.



El ministro de Exteriores paquistaní, Mahmud Qureshi, ha manifestado tras reunirse con el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, que Kabul y los insurgentes deben "aprovechar esta oportunidad histórica para poner fin a décadas de conflicto" y "lograr un acuerdo político seguro, inclusivo, exhaustivo y de base amplia".



Qureshi, quien ha señalado que espera que la visita del ex primer ministro afgano "abra un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales", ha mostrado el apoyo de Islamabad a "un Afganistán pacífico, estable, unido, soberano y próspero", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores paquistaní a través de su página web.



En este sentido, ha indicado que "los errores del pasado no repetirse" y que "la historia pasada no debe dictar el curso futuro de la acción", antes de advertir contra las acciones de aquellos que buscan "sabotear" el proceso de paz, tanto dentro como fuera del país.



El ministro de Exteriores paquistaní ha hecho hincapié en la importancia que da a unas "relaciones hermanadas" con Afganistán, pese a sus tensiones fronterizas y políticas, y ha añadido que "el regreso de los refugiados afganos a su patria con dignidad y honor debe ser parte del proceso de paz y reconciliación".



Por su parte, Abdulá ha defendido que su visita "da una oportunidad única a las dos partes para intercambiar opiniones sobre las conversaciones de paz en Doha y las relaciones bilaterales" e impulsar la cooperación, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Mohamad Umer Daudzai, enviado especial de la Presidencia afgana para Pakistán, ha argüido además que "Pakistán está demostrando que es serio sobre la cooperación con el proceso de paz afgano", tras las repetidas acusaciones desde Kabul por el presunto apoyo de Islamabad a los talibán.



El proceso de diálogo entre el Gobierno afgano y los talibán comenzó el 12 de septiembre tras varios meses de retraso por las dificultades a la hora de completar en el canje de detenidos contemplado por el acuerdo de paz de Doha, firmado el 29 de febrero por los talibán con Estados Unidos sin la participación del Ejecutivo de Kabul.