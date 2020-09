Adán y Pedro Porro debutan en Portugal y Coates marca. EFE/EPA/ESTELA SILVA

Lisboa, 27 sep (EFE).- Los españoles Pedro Porro y Antonio Adán debutaron hoy con victoria en la Liga de Portugal con el Sporting, en un partido contra el Paços de Ferreira donde el uruguayo Sebastián Coates marcó el definitivo 0-2.

El partido lo tuvo controlado desde el inicio el conjunto de "los leones", que salió con mucho empuje e inauguró el marcador en el minuto 23 Jovane Cabral, que transformó un penalti.

Tras un córner en el 63, Sebastián Coates marcó el 0-2 definitivo tras rematar al fondo de la red un balón que dejó muerto el exdefensa del Betis Feddal, que en verano llegó al conjunto lisboeta.

El encuentro también sirvió para que debutara en la Liga de Portugal el joven gaditano Martín Calderón, que ha llegado esta temporada al Paços de Ferreira cedido por el Real Madrid.

Este encuentro supuso el debut en Liga del Sporting, ya que la pasada jornada no disputó el encuentro correspondiente ante el Gil Vicente, ya que sendas plantillas tenían numerosos casos de Covid.

Precisamente, en el día de hoy el Gil Vicente derrotó por 1-0 a la escuadra del Portimonense, gracias a un tanto del extremo zurdo brasileño de 20 años Samuel Lino.

En el duelo entre los dos recién ascendidos, el Nacional venció a domicilio al Farense por 0-1 gracias a un tanto del delantero centro colombiano Brayan Riascos.

El último encuentro de hoy lo disputaron Rio Ave y el Vitória de Guimarães que entrena el exjugador del At. Madrid Tiago.

Un partido que acabó empate a cero y que sirvió para que el fútbol portugués volviera a disfrutar de la calidad del extremo internacional luso de 37 años Ricardo Quaresma, que protagonizó alguna de sus típicas jugadas de banda y volvió a mostrar su maestría con el exterior.

El Rio Ave, que se ha clasificado para el play off de la Europa League tras eliminar al Besiktas -por lo que el jueves recibirá al Milan-, demostró su solidez, mientras que los de Guimarães no le acaban de coger el ritmo al campeonato

EL liderato de la Liga lusa lo comparten Oporto, Benfica y Santa Clara, que llevan dos victorias en los dos primeros encuentros.

Esta segunda jornada concluirá mañana lunes con el choque entre Belenenses y Famalicão.