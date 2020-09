Acciones se recuperan a nivel mundial con bancos a la cabeza

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron después de cuatro semanas de caídas, y las acciones europeas tuvieron su mayor avance en tres meses en medio de amplias ganancias para la renta variable. El dólar se debilitó.

Estos son algunos eventos clave que se avecinan:

El martes, se llevará a cabo el primer debate presidencial de Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden.

Los índices de gerentes de compras de China se presentarán el miércoles, y se espera que muestren que la manufactura de septiembre mejoró levemente, mientras que la no manufactura se moderó desde el nivel de agosto.

El informe de inventario de crudo de la AIE se presentará miércoles.

El informe de empleo de septiembre en EE.UU. del viernes será el último antes de las elecciones de noviembre.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 avanzó 1,6% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 ganó 2,2%.

El índice MSCI Asia Pacífico ganó 1,3%.

El índice MSCI de mercados emergentes aumentó 1,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,3%.

El euro avanzó 0,3% a US$1,1667.

La libra esterlina avanzó 0,7% a US$1,2834

El yen japonés se fortaleció 0,1% a 105,49 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió menos de 1 punto básico a 0,66%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años subió menos de un punto básico a -0,53%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años subió un punto básico a 0,20%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 0,8% a US$40,59 por barril.

El oro se fortaleció 1% a US$1.880,22 la onza.

Nota Original:Stocks Rally Globally With Bank Shares in the Lead: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.