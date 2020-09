Trump tacha de "información falsa" investigación del New York Times sobre sus impuestos

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "información falsa" las revelaciones del diario The New York Times según las cuales prácticamente no pagó impuestos en los años anteriores a su elección.

"Son informaciones falsas, totalmente inventadas", afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos", añadió el mandatario republicano sin dar más detalles.

fff/seb/dga/gma/yo