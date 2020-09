Tolima vence al América del argentino Cruz Real y es el nuevo líder en Colombia

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores del Deportes Tolima. EFE/Hedeson Alves/Archivo

Bogotá, 26 sep (EFE).- El Deportes Tolima derrotó este sábado por 1-0 al América de Cali, entrenado por el argentino Juan Cruz Real, en la décima jornada de la liga colombiana y es el nuevo líder del campeonato con 19 unidades.

El equipo de Ibagué se impuso con un tanto del central Sergio Mosquera en el minuto 25, que definió como pudo un centro del juvenil Jaminton Campaz, y aguantó la arremetida del América, que tomó el dominio del partido cuando el anotador del único tanto fue expulsado por doble amonestación en el minuto 40.

Los caleños, liderados por un insistente Carlos Sierra en el centro del campo, no pudieron concretar las oportunidades que tuvieron y, pese a tener una nómina mixta, dejaron más dudas que certezas de cara al partido que jugarán esta semana contra el Internacional de Porto Alegre en el que definirán su futuro en la Copa Libertadores.

Asimismo, los 'Diablos Rojos' se estancaron en el octavo lugar con 10 unidades y, dependiendo de los resultados de mañana, pueden salir del grupo de ocho equipos que se clasificarán a los playoffs finales.

La décima jornada también supuso el regreso del Atlético Nacional a la competencia y el equipo que dirige Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, recibió un jarro de agua fría del Once Caldas, que el viernes lo venció por 2-0 con mucha suficiencia y con partido brillante del central Andrés Felipe Correa.

El defensor anotó el primer tanto en el minuto 34, mientras que el extremo venezolano Marcelino Carreazo selló el 2-0 definitivo en el minuto 60 ante un rival que mostró un nivel muchísimo más bajo del esperado en la cancha del Palogrande, de la ciudad de Manizales (centro).

Por otra parte, el Envigado que dirige el español José Arastey sorprendió este sábado al Junior de Barranquilla y lo venció por 1-0 con un gol tempranero del defensor Santiago Jiménez, que de larga distancia sacó un derechazo en el minuto 2 y con algo de complicidad del portero uruguayo Sebastián Viera puso a celebrar a los suyos.

En una noche para el olvido, el 'Tiburón', entrenado por Amaranto Perea, saltó al terreno de juego del estadio Polideportivo Sur, del municipio de Envigado, con una nómina mixta que no pudo imponer condiciones ante un rival muy ordenado.

La 'Cantera de héroes', de la que surgieron jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ocupa el noveno lugar de la tabla con 15 puntos, mientras que Junior es sexto con 16.

En el primer duelo del sábado, el Patriotas se llevó un punto de su visita al Atlético Bucaramanga, con el que igualó a 1-1 con un gol agónico del delantero David Castañeda en el minuto 92 cuando aprovechó un error del portero Jefferson Martínez para mandar con un cabezazo el balón al fondo de la red.

Los locales se habían puesto en ventaja en el minuto 52 con un tanto de penalti de Diego Herazo. Con este resultado, los anfitriones son decimosextos con 10 puntos, mientras que su rival es penúltimo con cinco unidades.

En el duelo inaugural de la jornada, jugado el viernes, el Jaguares se impuso por 2-0 a La Equidad con un doblete de Harrison Mojica.

La jornada continúa este domingo con los partidos Boyacá Chicó-Cúcuta Deportivo, Cali-Alianza Petrolera, Independiente Medellín-Pereira y Santa Fe-Millonarios y terminará el martes con el juego entre el Águilas Doradas y el Deportivo Pasto.