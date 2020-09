Sorribes tutea a Halep antes de derrumbarse

Sara Sorribes Tormo durante su partido contra Simona Halep. EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 27 sep (EFE).- La española Sara Sorribes puso contra las cuerdas en el primer set a la rumana Simona Halep, número 2 del mundo y favorita para ganar Roland Garros, pero finalmente se derrumbó y cedió en la primera manga del Grand Slam de tierra batida en dos sets, 6-4, 6-0.

La levantina, de 23 años, estuvo 4-2 arriba en el primer set con servicio a su favor, pero a partir de ese momento, su tenis se encogió y no ganó ningún juego más, para firmar un set en blanco.

En su cuarta participación en Roland Garros, la española, 70 del ránking, no pudo superar la primera ronda.

Halep, ganadora en 2018 y que no disputó el reciente Abierto de Estados Unidos para preparar major Roland Garros, se medirá por un puesto en tercera ronda contra la ganadora del duelo entre su compatriota Irina Begu y la suiza Jil Teichmann.