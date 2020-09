Siete equipos buscan su pase anticipado al grupo de los 16 mejores

El jugador Eduardo Salvio (i) de Boca Juniors celebra un gol en un partido de la Copa Libertadores entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Boca Juniors en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ Fernando Vergara/Archivo

Bogotá, 27 sep (EFE).- Independiente del Valle, Flamengo, Palmeiras, Atlhetico Paranaense, Liga de Quito, Santos y Boca Juniors buscarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en una semana de dieciséis partidos que marcará la penúltima jornada de la fase de grupos.

Después de esta quinta fecha, el torneo entrará en un receso por el comienzo de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Catar 2022, por lo que la sexta y última jornada de la instancia de grupos se disputará del 20 al 22 de octubre.

En el grupo A que encabezan Independiente del Valle y Flamengo, ambos con nueve puntos, la clasificación es asunto de tres, pues el Junior colombiano es tercero con seis enteros.

El miércoles en Brasil habrá un duelo de altos quilates entre el Flamengo y el Independiente del Valle.

El 'Fla' buscará desquitarse de la goleada que le infligió el onceno ecuatoriano en la tercera fecha, mientras que Independiente del Valle tendrá como misión resurgir tras la aterrizada que le pegó el Junior en Barranquilla, donde perdió su invicto al caer por 4-1.

El vencedor del partido inscribirá su nombre en la próxima fase, mientras que el Junior intentará vencer en casa al eliminado Barcelona para llegar vivo a la última jornada.

En el grupo B, el Palmeiras es amo y señor. Lidera con 10 unidades y si gana sellará su pase a octavos el miércoles en casa ante el Bolívar, tercero con 4, y que va por la épica si quiere seguir con oxígeno en el torneo.

El jueves, en el otro encuentro de la zona, el colista y apeado Tigre recibirá al Guaraní, que es segundo con 7 puntos y al que un triunfo -si el Verdao gana- también lo dejará en octavos.

Otro brasileño que puede clasificarse anticipadamente es el Athletico Paranaense, que en el grupo C es primero con 9 puntos y se las verá en sus pagos con su escolta, el Jorge Wilstermann, que suma 6 y que deberá sacar un buen resultado si no quiere que el Colo Colo (6) que visita al colista Peñarol, lo supere en la tabla.

Liga de Quito domina el grupo D que lidera con 9 puntos. La formación ecuatoriana buscará el martes su pase al 'club de los 16' ante el Binacional, último con 3 y al que le han marcado 16 goles.

River Plate recibirá el día 30 al Sao Paulo en un choque por la segunda plaza de la zona que promete sacar chispas. Los argentinos son segundos con 7 enteros y los brasileños lo siguen con 4.

En el grupo E, Brasil hace el uno-dos con el Internacional y el Gremio, ambos de Porto Alegre y líderes con 7 puntos.

Si los dos brasileños ganan sus respectivos partidos del martes pasarán a octavos. El Internacional visitará en Cali al colombiano América, tercero con 4 enteros, y el Gremio jugará en casa con la Universidad Católica chilena, que acumula 4 unidades.

En el grupo F, el Nacional uruguayo, cuya campaña es perfecta y se clasificó la pasada jornada a la fase de los 16 mejores, suma 12 puntos y recibirá el miércoles al Racing Club, su escolta con 9 y al que un buen resultado le allanará el camino a octavos.

El mismo día el eliminado Alianza Lima será anfitrión del Estudiantes de Mérida venezolano, que acumula 3 enteros.

El Santos es absoluto dominador del grupo G. Tiene en el bolsillo su pase al completar 10 puntos, cuatro más que Defensa y Justicia (6) y el doble de los cosechados por Olimpia (5).

El jueves, el club brasileño visitará al paraguayo Olimpia y el Delfín ecuatoriano, colista con una unidad, recibirá al argentino Defensa y Justicia.

Boca Juniors tiene el grupo H bajo control. Es líder con 10 enteros y avanzará si derrota el martes en La Bombonera al Libertad, tercero con 6 puntos, mientras que el 30 el Caracas, segundo con 7, se medirá en Venezuela con el eliminado Independiente Medellín, colista sin puntos.

El Caracas también podrá clasificarse a octavos si vence al equipo colombiano y el Libertad cae ante el xeneize, pues matemáticamente será inalcanzable para los paraguayos.

- Partidos de la quinta jornada:

29.09 Peñarol-Colo Colo (Grupo C)

29.09 Gremio-Universidad Católica (Grupo E)

29.09 Boca Juniors-Libertad (Grupo H)

29.09 Athletico Paranaense-Wilstermann (Grupo C)

29.09 Liga de Quito-Binacional (Grupo D)

29.09 América-Internacional (Grupo E)

30.09 Caracas-Independiente Medellín (Grupo H)

30.09 Nacional-Racing Club (Grupo F)

30.09 Palmeiras-Bolívar (Grupo B)

30.09 River Plate-Sao Paulo (Grupo D)

30.09 Junior-Barcelona (Grupo A)

30.09 Flamengo-Independiente del Valle (Grupo A)

30.09 Alianza Lima-Estudiantes de Mérida (Grupo F)

01.10 Olimpia-Santos (Grupo G)

01.10 Tigre-Guaraní (Grupo B)

01.10 Delfín-Defensa y Justicia (Grupo G)