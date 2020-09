Quartararo vuelve a lo más alto

El piloto francés de Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, acompañado de los españoles de Suzuki, Joan Mir (i) y Alex Rins (d), en el podio tras conseguir el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se disputa en el circuito de Barcelona (Montmeló). EFE/Alejandro García

Madrid, 27 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) volvió a lo más alto de la tabla del Mundial gracias a su victoria en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, la tercera de la presente temporada, en una jornada en la que hubo cambio de líder en Moto3 con el japonés Ai Ogura (Honda) y se afianzó el de Moto2, el italiano Luca Marini (Kalex).

Junto a Quartararo, en el podio de MotoGP acabaron los pilotos de las dos Suzuki GSX RR, Joan Mir y Alex Rins, que supieron gestionar muy bien el desgaste de los neumáticos para llegar hasta las posiciones de podio en las vueltas finales.

Quartararo es ahora líder con 108 puntos, ocho más que el español Joan Mir, que pasa de la cuarta a la segunda posición del campeonato, mientras que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que había llegado a Cataluña líder, se quedó sin puntuar al verse involucrado en una caída junto al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) y pasar así al cuarto puesto.

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) cumplió su gran premio número 350 en Cataluña, donde podía conseguir su podio número 200, pero una caída a seis vueltas del final en la curva dos y en solitario le volvió a dejar inédito.

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) no hizo una buena salida ni una buena primera vuelta y se vio relegado de la quinta a la decimoquinta plaza, al contrario que los pilotos de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins, que consiguieron recuperar bastantes posiciones en el giro inicial de carrera.

Viñales no dio muestras de poder recuperarse de esa situación y transitó durante muchas vueltas muy atrás para acabar en una discreta novena posición, que al menos le permite mantener la tercera posición en la provisional del mundial.

En el sexto giro Fabio Quartararo tomó la iniciativa y superó a Valentino Rossi en la curva de final de recta para ponerse segundo e intentar enlazar con su compañero de equipo Franco Morbidelli, que había logrado algo más de tres décimas de segundo de ventaja, aunque por detrás se acercaban tanto Jack Miller como Joan Mir.

A final de recta, en el inicio de la novena vuelta, Fabio Quartararo superó a su compañero Franco Morbidelli para ponerse por primera vez líder de la carrera y con la intención de cambiar el ritmo e intentar escaparse en solitario, objetivo que consolidó y acabó consiguiendo a pesar del tirón final de las dos Suzuki.

El paso de las vueltas y el esfuerzo realizado hizo pagar un alto precio al líder Fabio Quartararo, que tuvo que ralentizar en casi dos segundos su ritmo de vuelta rápida, aunque contaba con más de dos segundos y medio de ventaja que a falta de cuatro vueltas no supusieron un problema para adjudicarse su tercera victoria del año.

Quien sí sufrió más fue Morbidelli, que vio cómo se le pegó Joan Mir, quien a dos vueltas del final le apuró la frenada a final de recta para superarlo, y por detrás se acercó peligrosamente Rins, que no tardó mucho más en superar también al italiano para garantizarse la tercera plaza del podio.

El italiano Luca Marini (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada en Moto2 tras doblegar al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), tercero, mucho más atrás.

Esta victoria le permitió aumentar su ventaja al frente de la clasificación provisional del mundial, en la que ahora cuenta con veinte puntos de ventaja sobre su compatriota Enea Bastiniani (Kalex), que acabó sexto la carrera catalana.

El mejor español de la categoría fue Jorge Navarro (Speed Up), en la cuarta plaza tras una cerrada lucha con el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

En Moto3, el surafricano Darryn Binder (KTM) se adjudicó su primera victoria por delante de los italianos Tony Abrolino (Honda) y Dennis Foggia (KTM) en una última vuelta en la que supo cerrar todos los huecos a sus rivales.

El español Albert Arenas (KTM) no pudo concluir la carrera al verse involucrado en un percance con el británico John McPhee (Honda) y perdió el liderato del Mundial a manos del japonés Ai Ogura (Honda), que ahora tiene tres puntos de ventaja sobre el pupilo de Jorge Martínez "Aspar".

Juan Antonio Lladós