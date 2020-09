Protestas en Madrid por restricciones de Gobierno regional contra la pandemia

Protesters against Covid restrictions outside city hall in Puerta del Sol, Madrid, Spain, 27 September 2020. EFE/EPA/Ballesteros

Madrid, 27 sep (EFE).- Centenares de personas se concentraron este domingo en Madrid para protestar contra las restricciones que impuso el Gobierno regional en el sur de la ciudad para hacer frente a la pandemia de coronavirus, mientras el Ministerio de Sanidad pide que se extiendan a toda la capital.

Convocados por sindicatos, partidos de izquierda y varias asociaciones, los vecinos se concentraron en seis puntos de la capital, entre ellos en el popular barrio de Vallecas, donde se encuentra la sede del Gobierno regional.

Los manifestantes pidieron la dimisión de la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP), por la gestión que está haciendo de la pandemia y por considerar que está tomando medidas discriminatorias contra los barrios del sur, los más poblados y con un nivel económico más bajo.

En la concentración de la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital y donde está la sede el Gobierno regional, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Quique Villalobos, señaló que la respuesta del Ejecutivo madrileño es un "desastre", e pidió un trato "justo y no discriminatorio" para los vecinos.

TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD DE MADRID

Mientras, aumenta la tensión entre el Ministerio de Sanidad, que reclama al Gobierno de Díaz Ayuso medidas más restrictivas para frenar la expansión del coronavirus, y el Ejecutivo madrileño, que se resiste a tomarlas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, emplazó este domingo al Gobierno madrileño a "revisar las medias anunciadas y a seguir las recomendaciones de los científicos y sanitarios", después de que ayer afirmara que Madrid está "en una situación de serio riesgo sanitario".

Las cifras de contagio no paran de subir en Madrid y según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los casos se cifran en 213.709, 1.001 solo en las últimas 24 horas contabilizadas, más del 20 % del total de España.

La presión hospitalaria también aumenta, con el 25,4 % de las camas ocupadas con pacientes covid, según el Ministerio, mientras que la media de España se sitúa en el 8,14%.

Con estos datos, la Comunidad de Madrid anunció el viernes la ampliación de las nuevas restricciones a la movilidad, que afecta ya a una población de 1.025.000 personas, pero no lo extendió a toda la capital, como pide el Ministerio, que también quiere que se apliquen a las poblaciones de la región que superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos quince días.

En este cruce de declaraciones, la presidenta madrileña afirmó hoy en una entrevista radiofónica que aceptaría cerrar esas poblaciones si es "en toda España" y si se hacen pruebas PCR en el aeropuerto de Barajas y en los trenes, que según el Gobierno regional, es por donde entran los contagios.