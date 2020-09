PRINCIPALES NOTICIAS

MUNDO VIRUS: OMS advierte que puede haber dos millones de muertos por virus, Japón insiste con sus Juegos Olímpicos

EEUU JUSTICIA: Trump nombra a la conservadora Amy Coney Barrett para la Corte Suprema

FRANCIA ATAQUE: Sospechoso de ataque con cuchillo en París confiesa que actuó contra Charlie Hebdo

MÉXICO JUSTICIA: Justicia mexicana ordena captura de militares por desaparición de 43 estudiantes en México

-- MUNDO VIRUS

GINEBRA:

La OMS advierte que puede haber dos millones de muertos por virus, que no frena sueño olímpico de Japón

El mundo podría registrar más de dos millones de muertes de coronavirus si no se adoptan medidas para frenar la propagación del virus, advirtió la OMS, mientras que surgen nuevos llamados en la comunidad internacional para que se comparta una posible vacuna.

Por Robin MILLARD, con Mariano ANDRADE en París y las oficinas de la AFP en el mundo

(Mundo Europa Latam salud diplomacia virus epidemia sociedad, Nota Central, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, INFOGRAFÍA, VIDEO

ROMA:

El covid-19 rebrota en Europa pero ¿por qué Italia es la excepción?

Italia, duramente golpeada en la primera ola del coronavirus, es hoy la excepción en Europa --donde el rebrote del covid-19 es casi general-- con un número limitado de nuevos casos gracias a estrictas medidas contra la enfermedad, que fueron saludadas el viernes por la OMS.

Por Gildas LE ROUX

(Italia epidemia virus salud, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

LIMA:

De turistas a enfermos de covid-19, el avión que salva vidas en Perú

Un pequeño avión ambulancia está ayudando a salvar a enfermos graves de coronavirus de zonas remotas de Perú, uno de los países más azotados por la pandemia, que tiene una sinuosa geografía y una deficiente red de carreteras.

por Jesus OLARTE y Ernesto BENAVIDES

(Perú pandemia epidemia virus salud aviación hospital tratamiento, Reportaje, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

TÚNEZ:

Difícil regreso a la escuela en Túnez, por miedo a la pandemia y a "no entender nada"

En este nuevo año escolar, Haider está preocupado. A causa del coronavirus, este alumno tunecino no ha ido al colegio durante seis meses, no ha estudiado en casa y ahora tiene "miedo de no entender nada".

(Túnez pandemia educación epidemia virus familia salud, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS ARCHIVO

-- EEUU JUSTICIA

WASHINGTON:

Trump nombra a la conservadora Amy Coney Barrett para la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este sábado a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para suceder a la progresista Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando apenas faltan cinco semanas para la elección presidencial del 3 de noviembre.

Por Francesco FONTEMAGGI y Jerome CARTILLIER

(EEUU Congreso política justicia, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, LIVE VIDEO, VIDEO

WASHINGTON:

La jueza Amy Coney Barrett, pilar de la derecha religiosa de EEUU

La jueza Amy Coney Barrett, nominada por Donald Trump este sábado para suceder a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos, entusiasma a los conservadores por su religiosidad y preocupa a sus detractores, que advierten que su nombramiento escorará hacia la derecha al máximo tribunal.

Por Charlotte PLANTIVE

(EEUU corte política elecciones, Semblanza, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

-- FRANCIA ATAQUE

PARÍS:

Sospechoso de ataque con cuchillo en París confiesa que actuó contra Charlie Hebdo

Un día después del ataque con cuchillo en París frente a la antigua sede de Charlie Hebdo, el principal sospechoso "asumió su acto" que vinculó a la republicación de las caricaturas del profeta Mahoma por parte del semanario satírico, indicaron este sábado fuentes cercanas a la investigación.

Por Alexandre HIELARD y Guillaume DAUDIN

(Francia agresión investigación policía prensa atentados medios, Nota Central, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

-- MÉXICO JUSTICIA

MÉXICO:

Justicia de México ordena captura de militares por desaparición de 43 estudiantes

La justicia mexicana ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición, hace seis años, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), y que ha sido un reclamo permanente de padres de las víctimas.

Por Sofia MISELEM

(México justicia criminalidad derechos, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya tranmstida)

FOTOS

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- EUROPA

ZONA TAPÓN DE NICOSIA:

Un iraní solicitante de asilo "bloqueado" entre las dos partes de la isla de Chipre

Desde mediados de septiembre, Omid Tootian acampa entre hierbas salvajes y vive "bloqueado" en Nicosia en la zona tapón que divide Chipre, ya que las autoridades de la parte sur se niegan a dejar entrar a este cantante iraní antirrégimen en el país en el que quiere solicitar asilo.

Por Valentine GRAVELEAU y Susannah WALDEN

(Chipre Turquía Irán sociedad política disidencia, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

VOGSOCA, Bosnia-Herzegovina:

Bosnia adiestra a los perros detectores de minas que salvan vidas en todo el mundo

Con el hocico metido en la hierba, Orna olfatea recelosamente buscando minas hasta que encuentra su objetivo. Entonces, se sienta y mueve la cola excitada, nerviosa por recibir el juguete de goma rojo que le dan como premio.

Por Rusmir SMAJILHODZIC

(Bosnia animales armas guerra, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

MÚNICH, Alemania:

Una vida devastada por el atentado del Oktoberfest de 1980

Esa noche del 26 de septiembre de 1980, Robert Platzer, de 12 años, era feliz porque acababa de montar en las atracciones, comía golosinas e incluso se compró un globo de helio en el Oktoberfest de Múnich. Pero una explosión cambió su vida para siempre.

Por Pauline CURTET

(Alemania atentados aniversario, Testimonio, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

-- ORIENTE MEDIO

BEIRUT:

El designado primer ministro libanés renuncia a formar un gobierno

El designado primer ministro libanés anunció este sábado que renuncia a formar un nuevo gobierno, en momentos en que crece la presión internacional para reemplazar al que dimitió tras la gigantesca y mortífera explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto.

Por Alice HACKMAN

(Líbano gobierno política, Nota Central, Actualización, 450 palabras - Ya transmitida)

BEIRUT:

Mustapha Adib, tercer primer ministro que arroja la toalla en un Líbano en crisis

Nombrado primer ministro de Líbano hace menos de un mes, Mustapha Adib renunció este sábado a formar un gobierno integrado por ministros "independientes", como pretendía Francia, tras haberse enfrentado a la obstinación de algunos partidos en el poder para preservar sus prerrogativas.

(política gobierno explosión, Semblanza, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

MARIB, Yemen:

Los desplazados yemeníes, en constante movimiento para sobrevivir

Cinco campos en cinco años. El yemení Hadi Ahmed Hadi no ha dejado de desplazarse para poner a su familia a salvo de los combates de la provincia de Marib, uno de los pocos feudos del gobierno sometidos a la constante presión de los rebeldes hutíes.

Por Nabeel Al-Awzari con Shatha YAISH en Dubái

(Yemen conflicto, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

VIDEO, FOTOS

-- ÁFRICA

PRETORIA:

Los Khoisan, los primeros habitantes de Sudáfrica, quieren recuperar sus tierras y su identidad

Bajo la imponente estatua de Nelson Mandela, frente a la oficina del presidente sudafricano, hay instalada desde hace mucho tiempo una tienda negra de los activistas del pueblo khoisan, los primeros habitantes de Sudáfrica, que reclaman sus tierras y el reconocimiento de sus lenguas.

Por Alessandro PARODI

(Sudáfrica lenguas política gente indígenas, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitido)

VIDEO ARCHIVO, FOTOS

-- ECONOMÍA

WASHINGTON:

La exitosa TikTok en el foco de la guerra geopolítica entre EEUU y China

La plataforma TikTok, conocida por sus videos de formato corto muy populares entre los adolescentes, se ha convertido en una sensación mundial de las redes sociales y, al mismo tiempo, en el epicentro de una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China.

por Delphine TOUITOU y Julie JAMMOT

(EEUU China TikTok diplomacia política internet, Contexto, 650 palabras - Ya transmitido)

-- SOCIEDAD

SAN SEBASTIÁN, España:

San Sebastián se rinde ante "Beginning", película georgiana sobre el fanatismo religioso

La película georgiana "Beginning", un sobrecogedor drama sobre el fanatismo religioso y el deseo, fue este sábado la gran triunfadora en el Festival de Cine de San Sebastián, que también reconoció como mejor filme latino a "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez.

Por Álvaro VILLALOBOS y Daniel BOSQUE

(España cine festival, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN SEBASTIÁN, España:

Palmarés del Festival internacional de Cine de San Sebastián

La película "Beginning", un sobrecogedor drama de la realizadora novel georgiana Dea Kulumbegashvili, arrasó en la entrega de premios del Festival de San Sebastián, llevándose las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actriz y mejor guión.

(España cine festival, Recuadro, 300 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

PARÍS:

Ante el avance del virus, la pasarela parisina se pasa al "figital"

Sus organizadores confiaban en volver a desplegar con pompa las pasarelas. Pero el nuevo avance del covid-19 obligó a la Semana de la Moda que se abre el lunes en París a ser "figital", esto es, a combinar los pases reales con los virtuales.

Por Olga NEDBAEVA y Anna PELEGRI

(Francia moda lujo epidemia virus, Presentación, 650 palabras - Ya transmitida)

jz/dga/rsr/gma