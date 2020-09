Marini gana el GP de Moto2 de Cataluña y abre brecha en el Mundial

Luca Marini ganó este domingo en Barcelona su tercera victoria de la temporada en el Mundial de Moto2, aumentando su ventaja en el campeonato sobre Enea Bastianini hasta los 20 puntos.

El italiano, hermanastro de Valentino Rossi, cruzó la meta por delante del británico Sam Lowes y del italiano Fabio di Giannantonio.

Marini, que partió desde la pole position, luchó durante toda la carrera con Sam Lowes pero tomó la cabeza de carrera a dos vueltas del final antes de abrir brecha.

"Fue una carrera extraña ya que con la baja temperatura pensaba que el neumático trasero no respondería bien. Cuando Lowes me adelantó vi que desgastaba mucho su neumático trasero y me quedé detrás metiendo presión. En las últimas tres vueltas, empezó a hacer errores y pude volver a adelantarlo", declaró Luca Marini tras su victoria.

- Clasificación del GP de Cataluña de Moto2, disputado este domingo en el circuito de Montmeló (4,627km).

1. Luca Marini (ITA/Kalex) las 23 vueltas en 38:11.103 es decir 159,9 km/h de media.

2. Sam Lowes (GBR/Kalex) a 0.981

3. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) a 4.399

4. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) a 5.608

5. Joe Roberts (USA/Kalex) à 5.797

...

- Clasificación del Mundial de Moto2:

1. Luca Marini (ITA) 150 puntos

2. Enea Bastianini (ITA) 130

3. Marco Bezzecchi (ITA) 114

4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 103

5. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 79

...

